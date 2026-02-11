Ha llegado Antony, el gran derbi vasco copero, la última esperanza sevillista...así vienen las portadas

La victoria del Real Betis ante el Atlético de Madrid dejó clara la vuelta del mejor Antony; mientras que el evento de la semana son las semis de copa, que se abren este miércoles con el derbi vasco

El Real Betis necesita al mejor Anrtony. El extremo brasileño llegó el año pasado como un regalo divino y esta campaña va de menos a más, pero este tramo de la temporada está dejando claro que ya está aquí su mejor versión. No obstante, el gran evento de la semana son las semifinales de la Copa del Rey, que se abren este miércoles con uno de los derbis por antonomasia del fútbol español, el vasco. Peor están las cosas en el Real Madrid con una figura que no esperaba ver en problemas, la de Dani Carvajal. Y el Sevilla se agarra a todo para salvarse.

El mejor Antony

Los 19 tantos y 13 asistencias en 54 partidos con el Real Betis son la mejor aportación de Antony con un club de toda su carrera. En términos absolutos, sigue por delante el 24+22 con el Ajax, pero eso lo logró en 82 compromisos oficiales. En cualquier caso, está a cuatro participaciones en goles de su mejor temporada, que fue la 21/22, cuando logró 22 en 33 encuentros con los neerlandeses. Por ahora, en la 25/26, va por por 10+8 en 28. Y arrastrando una pubalgia desde el último encuentro del año pasado que, lógicamente, le limita y condiciona, pero que ya sabe cómo terminará superando.

Día de derbi

Athletic Club y Real Sociedad vuelven a vivir un derbi esta campaña, pero este será el más importante. Esta vez será en San Mamés, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Con un premio gordo, una plaza en la final de Sevilla. Tras dos eliminatorias muy duras, ambos conjuntos vascos consiguieron clasificarse para la semifinal en la que volverán a firmar un nuevo derbi para el recuerdo. Este primer cara a cara se disputará en la noche de hoy, mientras la vuelta se retrasa casi un mes, hasta el 4 de marzo.

Los Biris se suman a la causa sevillista

El grupo de animación por antonomasia del Ramón Sánchez Pizjuán se ha percatado de que, por tercer año consecutivo, la salvación pasa por el ambiente que la Bombonera de Nervión sea capaz de recrear para aliviar la presión de los jugadores. Desde diciembre de 2023, sólo un equipo de toda LaLiga ha perdido más veces en casa que el Sevilla FC y ahora necesitan un impulso que ayude a los de Gustavo Almeyda, que siguen en serio problemas.