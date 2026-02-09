El Betis saca máximo beneficio de su triunfo en el Metropolitano tras el duelo directo entre Villarreal y Espanyol; en el Sevilla las noticias llegan con la lesión de Oso...

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 10 de febrero de 2026:

Reforzados

El triunfo en el Metropolitano permite al Betis cerrar una jornada positiva en sus aspiraciones europeas: ganó el Villarreal pero perdió el Espanyol, por lo que los de Pellegrini se asientan en la quinta plaza y sacan ya cuatro puntos a los pericos; eso sí, la Champions sigue a siete puntos.

Oso, KO

El carrilero zurdo del Sevilla terminó muy dolorido el encuentro ante el Girona, del que fue revulsivo en la segunda parte, y las pruebas médicas confirmaron una lesión en el gemelo que le tendrán aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego, dejando a Suazo como única alternativa en el carril izquierdo para Almeyda.

Villarreal 4-1 Espanyol: Recupera el pulso

El conjunto de Marcelino corta su mala racha a costa de la de un Espanyol que sigue sin ganar en 2026 para afianzarse en puestos Champions y prepararse para asaltar la tercera plaza cuando dispute su duelo aplazado.