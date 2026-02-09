Una jornada redonda por Europa se mire por donde se mire

El asalto al Metropolitano mulle el colchón bético con sus perseguidores y le deja a siete puntos de la Champions, que podrían haber sido cuatro hasta la semana que viene

El Real Betis, que se lleva el duelo directo con el Villarreal CF (2-2 allí y 2-0 en La Cartuja), podría haberse colocado momentáneamente a cuatro puntos de los amarillos, últimos que jugarían Champions League, aunque la goleada castellonense (4-1) este lunes al RCD Espanyol, que se hunde con cuatro derrotas consecutivas y una terrorífica secuencia de resultados (1 de 18), deja el premio gordo ahora a siete unidades, tomando a los colchoneros como nueva referencia para el do de pecho, también con 45, pero con el 'goal-average' particular a su favor (0-2 y 0-1 tras el reciente asalto al Metropolitano).

Quizás un empate en La Cerámica habría sido lo ideal, pues los 'pericos' se habrían quedado a tres puntos y la cuarta plaza, a sólo cinco, pero, de todas formas, los de Marcelino García Toral tienen un partido menos, que recuperarán el próximo miércoles 18 de febrero ante el Levante UD, por lo que todas las valoraciones estaban condicionadas. Sea como fuere, la botella ha de verse medio llena en La Cartuja, donde la segunda victoria consecutiva en el campeonato doméstico de la regularidad supone el afianzamiento de los de Manuel Pellegrini en el quinto peldaño, que da derecho a sellar el pasaporte de la Europa League.

El esfuerzo verdiblanco en tierras madrileñas, unido a las derrotas de RCD Espanyol y RC Celta, se traduce en que los principales perseguidores béticos se alejan tres puntos, quedando los de Manolo González a cuatro y los vigueses, a cinco. Viene fuerte la Real Sociedad, aunque los de Pellegrini Matarazzo, al haber coincidido la parte final de su despertar con el 9 de 12 de los andaluces en LaLiga, permite un colchón de siete unidades.

Contra los de abajo, derbi incluido, antes de medirse con cuatro rivales directos

Le viene ahora al Real Betis un tramo de calendario en el que le tocará enfrentarse con cuatro conjuntos que lucharán hasta el final por la permanencia en Primera división. Para comenzar, visitará este domingo al RCD Mallorca, recibiendo luego al Rayo Vallecano (sábado 21-F, 16:15 horas) y, de forma consecutiva, a su eterno rival, el Sevilla FC, en un Gran Derbi que, más allá de aspectos puramente clasificatorios, llegará cargado de alicientes.

Para terminar esta secuencia previa a los cruces con cuatro rivales directos en teoría por Europa como RC Celta, Athletic Club, RCD Espanyol y CA Osasuna, los hombres de Manuel Pellegrini comparecerán el fin de semana del 7-8 de marzo en el Coliseum para verse las caras con el Getafe CF, cruzando los dedos para recuperar por entonces a alguno de los muchos y muy importantes efectivos que integran su enfermería, casos de 'Cucho' Hernández, Héctor Bellerín, 'Chimy' Ávila, Isco Alarcón o Sofyan Amrabat (en orden teórico de reaparición).