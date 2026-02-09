Bakambu reaparece cuando el 'Cucho' está a punto

El congoleño fue titular en el Metropolitano después de tres partidos sin minutos, mientras que el colombiano aprieta en solitario para estar en Palma

La recta final del mercado invernal, de la que era muy a su pesar protagonista ante el deseo del Real Betis de que saliera un semestre antes de cumplir contrato para fichar a otro delantero, ha sido dura para Cédric Bakambu. Su última titularidad databa del 25 de enero en Mendizorroza, cuando comandó sin éxito durante 76 minutos la vanguardia verdiblanca en la derrota frente al Deportivo Alavés. Adelantado en la rotación por el 'Chimy' Ávila, Aitor Ruibal y hasta Pablo García, ninguno un delantero centro nato como él, Cédric Bakambu se quedó sin jugar contra el Feyenoord en la Europa League, el Valencia CF en LaLiga y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Pero acabó su ostracismo.

No llegó el 'Cucho' Hernández y cayó el rosarino, por lo que, aunque el aún juvenil Rodrigo Marina fue la gran novedad en la expedición al Metropolitano, el internacional congoleño, que prefirió quedarse por su próxima paternidad y con el fin de preparar de la mejor manera la repesca mundialista del 31 de marzo próximo, recuperó galones ante los colchoneros, gozando de dos claras ocasiones en la primera parte y completando un aceptable encuentro, donde ganó balones de espalda para generar segundas jugadas y se vació, logrando la felicitación de un Manuel Pellegrini que no quiere perderlo anímicamente.

Tras el 0-1 ante los de Diego Pablo Simeone, el propio Cédric Bakambu rompía su silencio en las redes sociales, que duraba desde su denuncia en Nochevieja de la pérdida de sus maletas en Casablanca durante la Copa de África: "La vida es una serie de altibajos. A veces pasamos por momentos difíciles, pero es precisamente en esos momentos cuando aprendemos y crecemos. Y mantener la fe, incluso cuando las cosas se complican, es lo que nos permite seguir adelante. En definitiva, es lo que da sentido y nos hace más resilientes". Un mensaje en francés que acompañó de un escueto "nunca nos rendiremos" en español.

Juan Camilo Hernández no pierde tiempo y quiere estar con el grupo el miércoles

En otro orden de cosas, reapareció Bakambu en la antesala del regreso de Juan Camilo Hernández, titular indiscutible en condiciones normales en la punta del ataque heliopolitano. Tras probarse sin éxito para el doble choque ante el Atlético y decidir junto a los médicos y técnicos que no forzaría, continúa ejercitándose en solitario el 'Cucho' para ver si llega al choque del próximo domingo 15 de febrero a las nueve de la noche en Palma de Mallorca.

El 'cafetero' estuvo al margen en la sesión de recuperación a puerta cerrada de este lunes en Los Bermejales y trabajará también durante la jornada de descanso del martes con el fin de evaluar ya miércoles o jueves (con entrenamientos a las 10:30 horas) si puede, al fin, unirse al grupo tras un mes fuera por culpa de una lesión miofascial en el isquiotibial izquierdo. Autor de 10 goles y tres asistencias en 23 partidos este curso, el de Pereira se ha perdido los choques continentales ante PAOK y Feyenoord, los ligueros contra Villarreal, Alavés, Valencia y Atlético, más los coperos ante el Elche y los colchoneros.