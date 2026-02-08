Pellegrini saca pecho: "Lo fácil es cambiar todo al primer despiste; hay que mantener la seguridad en lo que uno hace"

El 'Ingeniero' admite que el 0-5 en Copa "duele todavía", pero se vanagloria de la reacción: "Estuvimos atentos, concentrados e intensos para no regalarles espacios"

Reconocía Manuel Pellegrini en sus declaraciones post partido en Movistar Plus que el jueves habían tenido problemas, lo que solucionó este domingo: "Entre Álvaro Fidalgo (que tiene tenencia de balón y pierde pocos pases), Marc Roca y Pablo Fornals tuvimos mucho control del centro del campo". Una de las claves seguramente del triunfo del Real Betis en el Metropolitano, que lleva tras el doloroso 0-5 del pasado jueves en Copa del Rey y que sirve para romper varias malas rachas, propias y colectivas, contra el Atlético de Madrid (sobre todo a domicilio) y Diego Pablo Simeone.

"Tanto Antony Matheus dos Santos como Ez Abde trabajaron mucho por las bandas, para arriba y tapándolas. Ellos tienen laterales largos que van mucho al ataque. Ha sido un trabajo conjunto en defensa y ataque; prefiero no quedarme con ningún nombre", añadía el 'Ingeniero', que respiró con el tanto anulado a los anfitriones sobre la bocina: "La verdad es que nos habían complicado con algunos cabezazos que atajó bien Álvaro Valles; nunca libres de marca, sino peleando con defensas nuestros. Estuvimos preocupados con ese gol, pero, por suerte, estaba en fuera de juego".

Antes de hablar en sala de prensa, el míster chileno tuvo palabras de apoyo a Cédric Bakambu: "Me alegro mucho por él después de los rumores que indicaban que se iba. A mucha gente se le olvida que en el partido anterior tuvo tres ocasiones de gol, pero sucede que ahora no las está metiendo. Hizo un partido muy completo; se entregó, aguantó mucho la pelota y creó peligro". Hay que matizar que, más que rumores, el Real Betis le ofreció varias salidas posibles en este mercado invernal (Real Oviedo, Deportivo Alavés, Génova, Internacional de Porto Alegre...), pero él prefirió quedarse por sus próximas paternidad y repesca mundialista con la República Democrática del Congo.

De la nada al todo

"Cambió la seguridad defensiva. El jueves, con el segundo y el tercero de los goles, hubo un desajuste defensivo muy amplio. Lo revisamos y seguimos en el camino correcto. A pesar de la derrota, que duele todavía, lo fácil es cambiar todo al menor despiste, pero hay que mantener la seguridad en lo que uno hace. Ha sido clave mantener esa seguridad y no regalar tres goles como el jueves. Hemos estado atentos, concentrados e intensos en la recuperación, lo que no permitió al Atlético tener los espacios del otro día".

La misma línea pese al 0-5

"Por alguna derrota, y fue muy fuerte la última ante nuestra gente, muchos se confunden. La temporada estaba yendo bastante bien; era la segunda mejor de los seis años. Tuvimos una actuación muy falsa, mala, que nos hizo tener un traspié importante, pero no todo el trabajo se puede ir a la basura por eso. En la LaLiga quedan 45 puntos por disputar y tenemos que seguir concentrados en la Europa League. También hay que tener en cuenta es que es el noveno partido en 28 días. Físicamente nos pasó factura el jueves, pero tratamos de mantener el camino con momentos mejores y peores".

Planteamiento a la contra

"El partido de hoy es como intentamos jugar siempre. Es importante la seguridad defensiva. Veníamos de un traspié importante y con problemas defensivos que se solucionaron con rendimientos individuales de jugadores. La idea es la misma. Esperamos un poco más atrás porque ellos juegan con espacios. En casa apretamos más arriba. De local quisimos hacer un partido más largo. Hicimos autocrítica, porque ganando o perdiendo revisamos cosas. Juntos y más concentrados no cometimos errores del partido pasado".

Sin grandes apuros

"No llegó mucho el Atlético a excepción de algunos cabezazos. Cerramos las bandas y los centrales hicieron un partido muy correcto. Si dejas espacios al Atlético, con errores, es muy raro que yerren goles. Lo más importante es el convencimiento de que ganando y perdiendo se hace autocrítica. Y que el partido siguiente es diferente".

Nombres propios

"Me alegro mucho por Antony. Hizo un gran gol. La pubalgia no le impide jugar. La está sobrellevando muy buen. Fidalgo se esta integrando; nos da buena técnica y pierde pocos balones. Me alegro por Bakambu, que tuvo dos oportunidades y no las convirtió; estaba medio cuestionado. Demostraron que somos un plantel y entre todos tenemos que sacar las dos competiciones lo mejor posible".