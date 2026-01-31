Bienvenido febrero, el mes favorito de Pellegrini donde puede dejar la Champions a tiro

En lo que va de década, nadie en LaLiga mejora tanto como los verdiblancos, terceros con más triunfos entre enero y marzo

El encuentro ante el Valencia CF inaugurará para el Real Betis el mes de febrero, muy importante a todas luces para su futuro doméstico, habida cuenta de que ya aparcó hasta marzo sus obligaciones en la Europa League, saltándose la engorrosa ronda 'play off' del 19 y 26 de febrero para esperar rival a mediados del siguiente en los octavos de final. A corto plazo, llegan cuatro jornadas de LaLiga que precederán a El Gran Derbi de vuelta en La Cartuja (que podría celebrarse el Día de Andalucía y, por tanto, abrochar el mes) y los cuartos de final a partido único de la Copa del Rey, el próximo jueves ante el Atlético de Madrid.

Como desgrana Fran Martínez en la cuenta especializada en estadísticas @LaLigaenDirecto, abandonar enero es una gran noticia para los heliopolitanos, que son los que más mejoran desde que Manuel Pellegrini arribara a su banquillo durante la primavera de 2020. En este sentido, durante lo que va de década a la postre, el Real Betis presume de un 59,1% de victorias en febrero, por el 43,1% de todo el año. No en vano, en el periodo referido, amarró 13 triunfos, listón que únicamente han rebasado el Real Madrid (14) y FC Barcelona (18). Unos antecedentes que bien merecen la más cálida de las bienvenidas en el otrora Estadio Olímpico.

El Betis tiene en su mano quedar a 7 puntos como máximo del cuarto

Si el Real Betis vence este domingo al Valencia CF y repite siete días más tarde en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, no sólo recuperará la quinta plaza liguera en detrimento del RCD Espanyol, sino que se aseguraría retenerla, con posible ampliación del colchón, quedando, en el peor de los escenarios, a siete puntos del cuarto clasificado y, por ende, de la Champions League. Contando sólo lo que ocurra en la jornada 22ª de LaLiga, los empates del cuadro colchonero y el Villarreal CF permitirían a los de Manuel Pellegrini, de vencer, plantarse con 35 unidades, a siete de los amarillos y diez de los rojiblancos, que se pondrían sólo con siete de ventaja en el supuesto mencionado.

Además, los de Marcelino (que recuperan el 18-F el choque pendiente con el Levante UD) juegan con el RCD Espanyol: si pierden, sólo sacarían 5 puntos a los andaluces; si ganan, mantendrían esos siete, bajando los 'pericos' cuatro a partir de los béticos.