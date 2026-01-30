La quinta plaza, de nuevo a tiro pese a la amenaza che

La tercera derrota consecutiva y quinta en cinco jornadas del Espanyol otorga una nueva oportunidad de subir un peldaño a los verdiblancos, que reciben a un rival respondón

El RCD Espanyol ha vuelto a perder este viernes en Cornellà-El Prat ante el Deportivo Alavés y encadena cinco jornadas sin ganar, con cuatro derrotas (las tres últimas consecutivas) y un empate, una pésima racha que permitirá por segunda fecha seguida que el Real Betis recupere la quinta plaza de la clasificación de Primera división, que si bien recientemente concedió la misma recompensa que la sexta (pase directo a la liguilla de la Europa League), reparte el billete vía LaLiga, pues el segundo llega cuando el campeón de la Copa del Rey termina entre los cuatro primeros y se decanta por la Champions League.

Para recortar puntos también por la UCL, dado que la extra para el quinto parece una quimera este curso, los de Manuel Pellegrini, que tendrán que romper su dinámica en el torneo doméstico de la regularidad (viene de perder en Mendizorroza precisamente) para escalar un peldaño, necesitarán que el Villarreal CF (que visita ese sábado al CA Osasuna) pinche, aunque tiene un partido pendiente ante el Levante UD, así que también vale la referencia del Atlético de Madrid, con quien se verán las caras los heliopolitanos hace poco más de una semana tras los cuartos coperos en La Cartuja. Con ventaja por 1-2 en el 'goal-average' particular para los béticos ante los 'pericos', se medirán ambos en el otrora Olímpico de Sevilla durante el primer fin de semana de abril.

El Valencia puntuó en siete de sus diez últimas visitas al Betis

Como recoge la agencia Efe, el Betis, que el domingo recibe al Valencia en la vigésima segunda jornada de LaLiga, sólo ha ganado tres de sus diez últimos partidos como local frente al conjunto che, ante el que ha sumado en total 33 triunfos, 21 empates y 18 derrotas en 72 comparecencias en la capital andaluza. En la última década, los verdiblancos doblegaron al los albinegros en el Benito Villamarín en la temporada 19/20 (2-1, con remontada mediante Joaquín y Canales al gol de 'Maxi' Gómez); en la 21/22, cuando lo golearon por 4-1 con tantos de Borja Iglesias (2), Juanmi, Pezzella y el visitante Gabriel Paulista; y en la 23/24, con un 3-0 rubricado por Assane Diao, Marc Roca y Abde.

La mitad de los enfrentamientos de este periodo, cinco, terminaron en empate, incluido el 1-1 que cerró la pasada campaña, un encuentro en el que Antony adelantó a los verdiblancos e igualó la contienda Rafa Mir. Los dos triunfos valencianistas en este reciente decenio fueron un 1-2 en la temporada 18/19, con gol de Lo Celso y doblete de Guedes, y el espectacular 3-6 de la campaña anterior, el encuentro de Primera con más goles en la historia del Coliseo de La Pamera, en el que marcaron para el Betis Campbell, Sanabria y Tello, e hicieron los tantos del Valencia Kondogbia, Guedes, Rodrigo, Zaza, Santi Mina y Andreas Pereira.

Ventaja che en el global, pero gratísimo recuerdo en el único precedente cartujano

Históricamente, el Valencia ha ganado 68 de sus 142 cruces oficiales con el Betis, perdiendo 44 y empatando 30. En un balance global, el cuadro che lleva tres compromisos sin perder ante los heliopolitanos (sendos empates a uno y la derrota 4-2 de la 24/25 en Mestalla), si bien antes hubo una secuencia similar (siete puntos de diez posibles) desde finales de la 22/23 y toda la 23/24. La última vez que se vieron las caras y la única en La Cartuja ambos contendientes fue en la final de la Copa del Rey 21/22, con triunfo hispalense por 5-4 en los lanzamientos desde el punto fatídico tras el 1-1 del tiempo reglamentario.