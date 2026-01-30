Una 'rara avis' para todos el domingo: la vida sin Natan

Baja por acumulación de amonestaciones ante el Valencia, el de Itapecerica da Serra apenas ha faltado tres veces a la convocatoria de manera forzosa desde que aterrizó

El Real Betis lo reclutó a préstamo en la 24/25 y a fe que le dio el rodaje que necesitaba. De hecho, Natan de Souza fue, de largo (con más de 600 minutos sobre el siguiente), el hombre más utilizado el curso pasado por Manuel Pellegrini pese a las muchas rotaciones que practica el chileno, convirtiéndose en el único en superar los 4.000 minutos (4.005') y uno de los dos que rebasó la cincuentena de partidos (52 oficiales, por 53 de Sergi Altimira), yendo convocado casi siempre (57 de 59). De forma obligada, sólo se perdió un encuentro (por su roja en Pamplona), más la primera jornada por falta de forma. El resto, reparto de cargas.

Argumentos de sobra, junto a la subida de su caché, para ejercer la opción de compra de nueve millones de euros. Y la fiabilidad del brasileño se mantiene en la 25/26, ya como futbolista heliopolitano en propiedad. De hecho, completó la primera vuelta habiendo estado disponible en cada compromiso para el 'Ingeniero', que le dio descanso en Copa del Rey ante el Palma del Río sin estar tocado y que le ha ido alternando con Marc Bartra, Diego Llorente y Valentín Gómez en el resto de choques. Así, seguía siendo el zurdo el hombre más utilizado por el míster bético, con 2.392 minutos, algo más de 200 por delante de Pablo Fornals.

Por todo lo anterior, lo de este domingo ante el Valencia CF será una 'rara avis' en verdiblanco. Sancionado por acumulación de amonestaciones, se perderá el de Itapecerica da Serra la jornada 22ª de LaLiga, convirtiéndose en la octava baja para Pellegrini, que tampoco podrá tirar de los lesionados Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat (que ya inició su rehabilitación tras la artroscopia del martes en su tobillo derecho), Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme y 'Cucho' Hernández. Además, Antony Matheus dos Santos lleva un mes largo jugando con una pubalgia.

Así le fue al Real Betis cada vez que se ausentó Natan de Souza

El Real Betis puntuó en once de las trece veces en esta temporada y media con Natan de Souza en nómina que no ha contado con la presencia en el campo del brasileño, bien por decisión técnica (9 ocasiones) o por problemas físicos, burocráticos o disciplinarios. Las dos únicas derrotas sin el central zurdo sobre el terreno de juego llegaron en el 2-0 en Anoeta ante la Real Sociedad de LaLiga 24/25 y en la reciente visita en la Europa League al PAOK de Salónica (mismo marcador). Además, hubo cinco triunfos y seis empates.