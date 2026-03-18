Tottenham - Atlético, en directo el partido de la UEFA Champions League en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo el encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en el que el equipo rojiblanco entrenado por Diego Pablo Simeone parte con una ventaja de tres goles tras su victoria por 5-2 en el duelo de ida

Un encuentro que el Atlético de Madrid afronta con cierta tranquilidad gracias a la ventaja de tres goles con la que cuenta tras ganar el equipo inglés en el duelo de ida por 5-2.

¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Tottenham y el Atlético de Madrid que comienza a las 21:00 horas y se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium.

El Tottenham Hotspur lleva a este partido contra el Atlético de Madrid después de haber empatado este pasado fin de semana contra el Liverpool (1-1). Un encuentro en el que el equipo inglés está ante la difícil tesitura de remontar tres goles de desventaja.

Mucha confianza tiene actualmente el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone que además cuenta con la ventaja del 5-2 logrado la pasada semana en el partido de ida.

El Atlético de Madrid, por su parte, viene de ganar el pasado fin de semana al Getafe CF por 1-0 lo que le ha consolidado en la tercera posición de la clasificación de LaLiga.

Tottenham Hotspur y Atlético de Madrid disputan, a partir de las 21:00 horas, uno de los cuatro partidos con los que se cierran este miércoles los octavos de final de la actual edición de la UEFA Champions League. Un encuentro de vuelta que se celebra en el Tottenham Hotspur Stadium y que el Atlético de Madrid lo afronta con la tranquilidad del 5-2 a favor que obtuvo en la ida jugada en el Estadio Metropolitano. Un resultado, y tres goles de ventaja, que hace que el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone sea más que favorito para clasificarse para los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Así llega al Tottenham al partido de octavos de final de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid

El Tottenham Hotspur, que hizo una brillante fase de liga de la UEFA Champions League, en la que terminó cuarto, llega a este partido de vuelta de los octavos de final en uno de los peores momentos de la temporada. Básicamente porque tiene un resultado desfavorable muy difícil de remontar y porque además en la Premier League está coqueteando con el descenso a la Segunda división de Inglaterra.

Sólo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso tiene el Tottenham Hotspur entrenado por Igor Tudor que aunque va a intentar remontar al Atlético de Madrid, su objetivo está en conseguir la permanencia en una Premier League en la cual el pasado fin de semana el Tottenham Hotspur fue capaz de empatar contra el Liverpool.

En el capítulo de bajas, el Tottenham Hotspur no puede contar con Richarlison, que no juega por sanción, mientras que Kudus, Maddison, Bentancur, Kulusevski, Davies y Odobert no pueden jugar por lesión. También se quedan fuera Bissouma y Souza por no estar inscritos. Son duda Joao Palhinha y Gallagher por molestias físicas.

Así llega el Atlético de Madrid al partido de octavos de final de la UEFA Champions League contra el Tottenham

El Atlético de Madrid, por su parte, está en un momento dulce de la temporada ya que se ha clasificado para la final de la Copa del Rey, que disputará contra la Real Sociedad en el mes de abril, y se ha consolidado en la tercera posición de la clasificación de Primera división tras ganar al Getafe CF el pasado fin de semana. Por tanto, el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone afronta la vuelta de UEFA Champions League contra el Tottenham Hotspur con la moral alta y con la confianza de contar con un margen de tres goles de ventaja.

Con todo, el Atlético de Madrid está alerta a sabiendas del peligro que tiene un Tottenham Hotspur que busca lavar su imagen delante de su afición.

En cuanto a las bajas del Atlético de Madrid, sólo hay tres y todas son por lesión: Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios y Jan Oblak. Seis jugadores del Atlético de Madrid están apercibidos de sanción y, por tanto, si ven una tarjeta amarilla contra el Tottenham Hotspur de perderían el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. Estos futbolistas son Pubill, Llorente, Giuliano, Le Normand, Lenglet y Almada.

El ganador de esta eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League entre Tottenham y Atlético de Madrid se enfrentará en cuartos de final al ganador de la eliminatoria entre FC Barcelona y Newcastle United.