Cerezo no esconde que piensa en la final de Champions: "El camino a Budapest ya lo conocemos"

El presidente del Atleti se muestra confiado en estar en los cuartos de final, donde "el Barcelona y el Newcastle son muy difíciles" pero no oculta que se puede llegar a la final de la competición

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque de esta noche frente al Tottenham, donde el conjunto de Diego Pablo Simeone buscará certificar su pase a los cuartos de final de la Champions League. Como es lógico, el mandatario se ha mostrado confiado en hacer bueno el 5-2 de la ida y seguir adelante en la competición. "Hay confianza, siempre. Es una buena renta, se duerme más tranquilo, pero los partidos hay que jugarlos", ha expresado.

Al duelo del Tottenham Hotspur Stadium, el Atleti llega con las bajas de Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza y Jan Oblak, al que sustituirá Juan Musso. "Musso es un gran portero y lo está demostrando. Creo que ha concedido muy pocos goles, sus números son muy buenos. Oblak no tiene dudas y Musso es un gran portero y cuando está lesionado Oblak es bueno tener uno de garantías", ha dicho sobre la portería rojiblanca.

De pasar de ronda, algo que esperan firmar esta noche, en los cuartos de final tocará el ganador del duelo entre Barcelona y Newcastle, que acabó con 1-1 en el partido de ida. De eliminar al Tottenham el Atlético estará en cuartos. "Si se pasa este escollo quedan dos eliminatorias, el Barcelona y el Newcastle son muy difíciles, pero ilusiona mucho y el camino a Budapest ya lo conocemos. Quien dice que el Atleti es defensivo y no se ha enterado sois vosotros. Llegar a la final sería un buen resultado y una vez esas allí es para ganarla. El camino a Budapest lo conocemos", ha reiterado Cerezo.

Cerezo se lava las manos por el precio de la entradas de Copa: "Los pone la Federación"

Por último, el presidente rojiblanco también ha hablado sobre la ilusionante final de Copa del Rey frente a la Real Sociedad, que se disputará el próximo mes de abril, concretamente el sábado 18, en La Cartuja, aunque no ha querido mojarse sobre la polémica por los elevados precios de las entradas. "No sé cuáles son exactamente los precios, estamos haciendo el reparto, pero los precios los marca la Federación española, si hay alguna duda o queja dirigíos a ellos", ha reconocido.

Según la ubicación en el estadio La Cartuja, los precios de las entradas para la final de la Copa del Rey oscilan entre 89 y 282 euros, un hecho que ha causado multitud de protestas entre los aficionados no solo del Atlético de Madrid, sino también de la Real Sociedad.