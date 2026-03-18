Moyá, exportero del Atlético de Madrid, sobre Musso: ﻿"Yo me siento identificado con sus palabras, yo sentía igual"

El meta balear, que fue compañero de Oblak durante tres temporadas y media, se ha deshecho en elogios hacia el esloveno, aunque reconoce que el argentino lo está haciendo a las mil maravillas también

El Atlético de Madrid afronta esta noche el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Tottenham, un partido que no debería poner en riesgo el pase a cuartos de final gracias a la ventaja de tres goles cosechada en la ida (5-2), pero los ingleses prometen plantar batalla y en el Atleti nadie se fía.

El encargado de proteger la portería rojiblanca en el Tottenham Hotspur Stadium no será Jan Oblak, que no ha querido forzar por su distensión muscular y será de nuevo Juan Musso, que ya defendió la portería y muy bien por cierto frente al Getafe en LaLiga, el que juegue como titular esta noche.

Y si hay alguien que conoce muy bien la portería del Atleti ese es Miguel Ángel Moyá. El que fuera portero rojiblanco ahora es uno de los comentaristas y analistas deportivos más respetados de la televisión y así ve la situación del arco rojiblanco tras la lesión de Oblak. "La hegemonía de Oblak no ha decaído ni un ápice. Sigue siendo uno de los 10 mejores porteros no solo del mundo sino de la historia del fútbol", ha reconocido el mallorquín en palabras al diario As.

A Moyá le gusta hasta la forma de calentar de Musso

Moyá fue compañero de Oblak durante tres años y medio, de ahí su tremendo respeto por su trabajo, pero también ha hablados sobre el que será titular esta noche, el argentino Musso. "De las cualidades de Musso la que más destaco es un intangible. Conseguir que, el día que Oblak no está, estemos tranquilos. Yo le veo calentar, cuando estoy con la tele a pie de campo, en las previas de los partidos del Atlético, y siendo envidia. Por su altura (1,91 metros), porque es fuerte... ¡Si yo hubiera tenido esas condiciones adónde habría llegado!", bromea el exportero.

Eso sí, Moyá reconoce también el enorme mérito que tiene lo de Musso, porque no es fácil vivir a la sombra de Oblak. "Musso ha sabido aprovechar su momento. Gestiona muy bien sus emociones. Tiene buenos reflejos y es muy rápido en la toma de decisiones. Me gusta cuando, como buen argentino, hinca la rodilla para achicar espacios, algo que también consigue saliendo", analiza el ahora comentarista deportivo.

"Me gusta hasta su mensaje. Cuando dice que está feliz en el Atleti y para jugar cuando le toque", recuerda Moyá sobre Musso, algo con lo que se identifica: "Yo me siento identificado con las palabras de Musso. En eso de estar muy feliz en el Atleti, contento de estar en el equipo. Yo sentía igual".Por último, el exfutbolista de Binissalem alabó la figura de Jan Oblak. "En su consistencia, en su rendimiento... Bueno, es que ahí están sus números: ¡seis Zamoras, lo que nadie en el fútbol español!. Tiene esa sobriedad, el salir sin levantar la voz, sin usar gestos muy llamativos o ser palomitero. Jan es práctico y tiene un lenguaje corporal que asusta a los rivales", zanja Moyá.