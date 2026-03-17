Oblak no llega y se queda fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid confirma la baja de Oblak para la vuelta de los octavos de la Champions League frente al Tottenham

El Atlético de Madrid encara la vuelta de los octavos de final de Champions League ante el Tottenham con tranquilidad tras un abultado 5-2 cosechado en la ida. El cuadro rojiblanco es conocedor de que tiene media eliminatoria en el bolsillo, pero aún así, opta por ser cautos frente al equipo londinense. Por ello, Simeone y el Atlético de Madrid se decantan por no forzar a Oblak que no llega en condiciones al partido por lesión y se queda fuera de la convocatoria del equipo madrileño.

El Atlético de Madrid se presenta en Londres sin Oblak

La convocatoria del Atlético de Madrid confirmó la baja por una distensión muscular en el costado de Jan Oblak para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, en el que tampoco están disponibles Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza por lesión. El portero esloveno se perderá su segundo encuentro seguido ya que no jugó el pasado sábado con el Getafe tras sufrir esa dolencia en el entrenamiento del viernes y será suplido de nuevo en el once titular por el argentino Juan Musso en el duelo en Londres. El segundo portero del Atlético de Madrid, que ya lo reemplazó el pasado sábado en el once titular ante el Getafe, también será su sustituto el miércoles frente al Tottenham en Londres tras confirmarse que Oblak se queda en Madrid recuperándose de la lesión.

Pablo Barrios y Mendoza, las otras bajas del Atlético de Madrid

También son baja Pablo Barrios, por una lesión muscular, y Rodrigo Mendoza, por un esguince de tobillo. El primero se pierde el undécimo de los últimos doce partidos de su equipo, al lesionarse de nuevo recién reaparecido de otra dolencia muscular, mientras que el segundo no jugará por tercer choque consecutivo. Para suplir las bajas, Simeone prueba un once formado por los defensas Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri; el centrocampista Johnny Cardoso y los extremos Giuliano Simeone y Ademola Lookman completan el probable once del Atlético de Madrid que apunta a la presencia de Julián Álvarez y Griezmann en la punta de ataque.

La convocatoria del Atlético de Madrid

La convocatoria está formada por 23 jugadores: los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri y Julio Díaz; los medios Obed Vargas, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Thiago Almada, Alex Baena y Johnny Cardoso; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Alexander Sorloth y Julián Álvarez.