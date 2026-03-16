Julián Álvarez hace las 'paces' con el Atlético de Madrid y así se ve en el futuro: "Como Koke, Oblak o Griezmann"

Tras asegurar la pasada semana que no podía confirmar su continuidad en el club colchonero la próxima temporada, el delantero argentino ha afirmado ahora que se ve dentro de una década vistiendo de rojiblanco

Una vez resuelto el culebrón protagonizado por Antoine Griezmann, que ya confirmó que no se moverá del Atlético de Madrid al menos hasta final de temporada, el foco vuelve a recaer de nuevo en la figura de Julián Álvarez, que al contrario que el francés dejó muchas dudas al ser cuestionado por su futuro como rojiblanco tras el último encuentro de Champions frente al Tottenham.

Las palabras de Julián Álvarez que no gustaron en el Metropolitano

El argentino aseguró que no puede confirmar que la próxima campaña vaya a seguir en el Metropolitano y sus palabras no gustaron nada en el club ni en la afición colchonera. "Yo que sé, no sé. Puede ser que sí y puede ser que no. Nunca se sabe. Yo estoy muy feliz aquí, como he dicho. Es una pregunta que luego sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y para dar lo mejor aquí. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente me brindó su cariño así que estoy muy feliz", aseguró la 'Araña'.

Dichas declaraciones hizo salir al paso de las mismas el director de fútbol del club colchonero, Mateu Alemany, que puso el acento en la felicidad expresada por el delantero por vestir de rojiblanco. Además, recordó que tiene firmado hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, y dejó claro que no existe la más mínima intención de acometer su traspaso, deslizando la intención del Atlético de Madrid de ampliar dicha vinculación parea blindarlo más si cabe.

El mensaje de Alemany: "Seguirá con nosotros"

"Tiene contrato con nosotros y va a estar con nosotros. Julián dijo claramente que está muy contento en el Atlético y cada cosa que dice se quiere interpretar de una forma. Tiene cuatro años más de contrato y esperamos que siga mucho más e incluso que se amplíe. No veo ninguna noticia con Julián. No hay asunto, otra cosa es que se busquen cosas donde no las hay. Suscribo lo que dijo el entrenador ayer. La noticia es que está dando un rendimiento extraordinario", apuntó el balear.

Ahora, una vez calmado el temporal, ha sido el propio Julián Álvarez el que ha salido a la palestra para tratar de apaciguar del todo la marejada que levantaron sus palabras. Pensando en el futuro, dentro de una década, el internacional albiceleste ha asegurado que se ve todavía en la entidad madrileña, mirándose en el espejo de otros veranos del equipo

Quiere heredar el "rol de capitán" de los veteranos del plantel

“En 2035 voy a tener 35 años y me veo con un rol más veterano, como el que hoy en día tienen Oblak, Koke y Griezmann, después de tanta experiencia. Me veo un poco reflejado en ellos, de cumplir ese rol de capitán, de líder de grupo y ser un ejemplo para todos”, ha asegurado el ariete en un vídeo promocional difundido por LaLiga, donde el jugador rojiblanco también se ha referido a su impacto en la sociedad.

"Hay que ser un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha, ya que a los jugadores de fútbol nos mira mucha gente y sobre todo niños, así que es muy importante dar esa buena imagen y esos buenos ejemplos a los jóvenes", sentenció.