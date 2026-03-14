Contundente mensaje del Atlético de Madrid a Julián Álvarez y sus pretendientes: "Tiene contrato con nosotros y va a estar con nosotros"

El delantero argentino dejó su futuro en el aire con unas declaraciones que no gustaron nada en la afición rojiblanca, pero el director de fútbol del club colchonero, Mateu Alemany, ha dejado claro que la intención es que siga "muchos años" en el Metropoilitano

Tras el culebrón protagonizado por Antoine Griezmann, que ya confirmó que no se moverá del Atlético de Madrid al menos hasta final de temporada, el foco vuelve a recaer de nuevo en la figura de Julián Álvarez, que al contrario que el francés dejó muchas dudas al ser cuestionado por su futuro como rojiblanco tras el último encuentro de Champions frente al Tottenham. El argentino no puede asegurar que la próxima campaña vaya a seguir en el Metropolitano y sus palabras no gustaron nada en el club ni en la afición colchonera.

"Yo que sé, no sé. Puede ser que sí y puede ser que no. Nunca se sabe. Yo estoy muy feliz aquí, como he dicho. Es una pregunta que luego sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y para dar lo mejor aquí. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente me brindó su cariño así que estoy muy feliz", aseguró la 'Araña'.

Alemany se queda con que Julián Álvarez está "muy contento"

Al respecto, el director de fútbol de la entidad madrileña, Mateu Alemany, ha salido al paso para quedarse con la última parte de las palabras del delantero, en las que expresa su felicidad por jugar a las órdenes de Diego Simeone. Además, recordó que tiene formado hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, y dejó claro que no existe la más mínima intención de acometer su traspaso.

"Como pasó con lo de Antoine. Tiene contrato con nosotros y va a estar con nosotros. Julián dijo claramente que está muy contento en el Atlético y cada cosa que dice se quiere interpretar de una forma. Tiene cuatro años más de contrato y esperamos que siga mucho más e incluso que se amplíe. No veo ninguna noticia con Julián. No hay asunto, otra cosa es que se busquen cosas donde no las hay. Suscribo lo que dijo el entrenador ayer. La noticia es que está dando un rendimiento extraordinario", sentenció, deslizando de ese modo la intención del Atlético de ampliar la vinculación del internacional albiceleste y blindarlo más si cabe.

'No' rotundo al FC Barcelona

En la Ciudad Condal, además, dan por hecho que el club rojiblanco bajo ningún concepto entablará negociaciones con el Barcelona. Otro cantar sería si llega una loca oferta de la Premier League, donde Arsenal y Chelsea siguen tras sus pasos. De hecho, Alemany ni siquiera tiene relación con Deco, su homólogo azulgrana, y las palabras de Jona Laporta tampoco ayudan a suavizar la tensa relación existente.

Oídos sordos al ataque de Joan Laporta

Según el candidato a la presidencia culé, "Víctor Font utilizó a Alemany y después llegó la charlotada Haaland, no tiene vergüenza". Unas declaraciones a la que el actual responsable de la planificación colchonera, con pasado azulgrana, no quiso referirse. "No hablo de otros clubes, sólo del Atlético y cada uno es responsable de lo que dice", zanjó.

Con Apollo, la vida sigue igual

Así, la actualidad en el Atlético de Madrid pasa en gran medida por el desembarco ya oficial de Apollo Sports Capital como máximo accionista, con David Villa como uno de los rostros reconocibles, aunque Alemany está convencido de que no cambiará su día a día. "Viene un fondo de inversión muy potente que viene a darle más fuerza al proyecto. Pero lo importante es que nos plantean continuar con la gestión que se está haciendo. No preveo cambios a corto plazo", afirmó.

Cero confianzas en Champions

Sus cinco sentidos, por tanto, están puestos en los frentes deportivos que el equipo tiene abiertos, con especial atención a una Champions en la que parece encarrilado el pase a cuartos de final, aunque el balear no se fía. "¿Cuántas veces se han hecho remontadas en Europa? Tenemos la experiencia del Barcelona. En el fútbol hay que sufrir siempre. El Tottenham es un equipo de altísimo nivel, cuarto en la Fase Liga, así que confianza cero", apuntó, resaltando la necesidad de hacer rotaciones al comentar la titularidad de Obed Vargas frente al Getafe: "Es claro que a este nivel, disputando tres competiciones, es imprescindible tener una plantilla equilibrada y profunda. Para eso sirve en este calendario complicado".