Julián Álvarez deja abierta la opción de irse del Atlético de Madrid este verano: "No sé, puede ser que sí, que no, nunca se sabe"

El delantero atendió a los medios de comunicación después de la victoria del club rojiblanco sobre el Tottenham por 5-2 en el partido de ida de octavos de final de la UEFA Champions League. El argentino tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, pero cuenta con el interés del FC Barcelona o otros equipos

Julián Álvarez se convirtió en el protagonista de la noche en la que el Atlético de Madrid le ganó al Tottenham por 5-2 por su gran rendimiento sobre el terreno de juego, pero también lo fue por sus palabras tras el encuentro ya que el argentino deja abierta la posibilidad de marcharse del club rojiblanco durante el próximo mercado de fichajes de verano. El argentino no cerró la puerta a cambiar de aires cuando fue cuestionado sobre el interés del FC Barcelona aunque admitió que es feliz en el Atleti.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, respondió de la siguiente forma cuando fue preguntado si jugará en el Atleti la próxima temporada. "Yo qué se. No sé, puede ser que sí, que no, nunca se sabe. Yo estoy muy feliz acá como te dije. Me hacían una pregunta que después sale por todos los lados. Yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y nunca dije nada, ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido, la gente me brindó su cariño. Estoy muy feliz".

El argentino, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, también dio su opinión acerca de las informaciones que lo vinculan al FC Barcelona. "Yo no tengo nada que decir. Son cosas que se hablan, también en redes sociales hablan mucho, cualquiera pone lo que opina, lo que piensa y se va haciendo una bola. Yo nunca dije nada, estoy bien acá, estamos muy contentos peleando en todas las competiciones".

Julián Álvarez señaló que no sabe nada de ningún candidato a la presidencia del FC Barcelona. "Yo nunca dije nada, son cosas que se hablan. Se hace una bola. Yo estoy feliz en el Atlético, contento, peleando. En Champions estamos bien y en la final de Copa".

Julián Álvarez elogia a Griezmann y analiza la eliminatoria contra el Tottenham

Julián Álvarez elogió a su compañero de equipo Antoine Griezmann. "Es impresionante la calidad que tiene, la jerarquía, lo que significa para el grupo. Lo está haciendo bárbaro, nos ayuda mucho cuando está en este estado. Que siga así. Es un genio y un ejemplo. No estaba al tanto de nada, no estuve mirando mucho las redes. Ojalá que esté con nosotros, lo necesitamos".

El argentino se mostró feliz por la victoria contra el Tottenham en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. "Es verdad que en otros partidos hemos hecho también muchos goles como con el Barcelona, cuatro goles en el primer tiempo. Tuvieron esos errores y los aprovechamos. También estábamos presionando y lo aprovechamos".

Por otro lado, Julián Álvarez se lamentó de los dos goles encajados y entendió el enfado de Simeone por la debilidad defensiva. "Sabemos cómo es esta competición, todos los detalles cuentan y todos los partidos son difíciles. Vamos allí a ganar el partido, porque queremos estar en cuartos".