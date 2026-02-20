El Barcelona ya conoce el precio del fichaje de Julián Álvarez

En el club azulgrana cada vez suena más fuerte el nombre del argentino como el recambio de Lewandowski. Y en los despachos del Camp Nou podría haber sonado el teléfono para recalcar cuál es la cantidad de partida para negociar su salida del Metropolitano

Es momento de campaña electoral en el FC Barcelona y, como tal, los nombres de posibles fichajes son utilizados para generar expectación e ilusión en el barcelonista y, de paso, recoger alguna que otra papeleta a favor de una candidatura.

Sin embargo, la llegada de Julián Álvarez al Camp Nou parece que la tienen todos los precandidatos en la cabeza. El nombre del delantero argentino está subrayado en rojo en la agenda de todos ellos.

La marcha ya cantada de Robert Lewandowski a final de la presente campaña hace que el club catalán tenga la necesidad de buscar una nueva referencia ofensiva. Y el jugador del Atlético de Madrid cumple con todos los requisitos que el cuerpo técnico y la dirección deportiva azulgrana han puesto sobre la mesa para contratar al recambio del polaco.

Sin embargo, el aterrizaje del jugador colchonero en la Ciudad Condal tiene una traba muy difícil de superar para el Barça. Eso sí, con las palancas azulgranas nunca se puede descartar ningún milagro financiero.

El caso es que según ha infirmado El Larguero de la Cadena Ser, el club catalán ya tiene en su mesa el precio que vale contratar a Julián Álvarez. Según dicho medio, el atacante de 26 años tiene un precio de salida inamovible y el Atlético de Madrid se le habría dado a conocer a los dirigentes barcelonistas. Y este no es otro que 200 millones de euros, algo menos de la mitad de su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones.

Desde Argentina han comentado ya que el futbolista está loco por enfundarse la elástica azulgrana y algunos sueñan con verle coincidir con Messi si finalmente algún precandidato logra convencer al jugador del Inter de Miami.

Font deja entrever contactos por Julián Álvarez

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha dejado entrever este viernes que podría haber mantenido contactos con el Atlético de Madrid para abordar el fichaje del delantero argentino Julián Álvarez en el caso de resultar vencedor en las elecciones.En el mismo sentido, aunque no lo ha confirmado de manera explícita, Font ha dado a entender que posee información de primera mano para afirmar que entre el club rojiblanco y la junta directiva de Joan Laporta no existe "ningún tipo de acuerdo". "De hecho, puedo decir que no ha habido ni conversaciones”, ha añadido.

"Cuando digo que se está trabajando el mercado y que hay profesionales dedicados a ello, es porque se mantiene contacto directo con los clubes, que son los interlocutores principales, además de analizar la situación contractual de cada jugador", ha explicado desde su sede electoral en la Avenida Diagonal 468 de Barcelona.

Al ser preguntado al respecto, el empresario catalán ha esbozado una ligera sonrisa y ha señalado que prefiere que estos asuntos los comente su equipo de "responsables del área deportiva": Carles Planchart como director técnico, Albert Puig al frente del fútbol base y Francesc Cos, encargado del área de rendimiento y del nuevo departamento de I+D.

A diferencia de otros precandidatos, como Xavi Vilajoana, que mencionó la posibilidad de fichar al delantero Harry Kane, Font ha optado por centrarse en la planificación y el trabajo estratégico, subrayando que el club podría acometer fichajes de alto nivel siempre que "se hagan las cosas bien".