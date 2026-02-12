El malestar del Atlético del Madrid con el Barcelona por 'tocar' a Julián Álvarez: "Están bastante enfadados"

En el club y el vestuario rojiblancos no ha sentado nada bien que Ronald Araujo asegure que el argentino debería vestir de azulgrana a las puertas de la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre ambos equipos

Aunque Diego Simeone lo defiende en cada comparecencia pública, la figura de Julián Álvarez comienza a ser cuestionada desde el entorno del Atlético de Madrid por su preocupante sequía goleadora. Ya son 16 partidos seguidos entre todas las competiciones sin ver portería, algo que hizo por última vez el 9 de diciembre del pasado año, ante el PSV Eindhoven en la Champions. Mientras, su último gol en el campeonato doméstico data del 1 de noviembre, frente al Sevilla FC. Pero nada de ello frena los movimientos en torno a su futuro.

Los movimientos en torno a Julián Álvarez

Así, las últimas informaciones apuntan a que el Chelsea es el club que más está avanzando en su contratación. El club londinense habría mantenido conversaciones con el entorno del ariete rojiblanco en los últimos días, situándose como el mejor colocado en esta carrera en la que el Atlético de Madrid tendrá mucho que decir, pues no parece que vaya a dejar salir a su estrella por menos de 100 millones de euros.

También el Arsenal, que ya lo tanteó el pasado verano, medita realizar una ofensiva en el próximo mercado, al tiempo que son recurrentes las informaciones que le vinculan con el FC Barcelona, a las que se refirió el propio internacional argentino, con contrato en vigor hasta 2030. Así, la 'Araña' dejó claro que se encuentra a gusto en el conjunto madrileño, aunque tampoco puede asegurar su continuidad al cien por cien. "Se habla mucho de mí y del Barcelona, pero estoy centrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada", afirmó al ser cuestionado por ello.

Los elogios de Roland Araujo

En medio de todo ello, y a las puertas de la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el conjunto azulgrana, desde la Ciudad Condal no esconden que Julián Álvarez sería un fichaje que encajaría perfectamente en la filosofía azulgrana. "Es un gran jugador, para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Se le ve la calidad que tiene. Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eso es evidente. Pero no me corresponde a mí hacer ese trabajo ni tomar esa decisión", ha asegurado en Mundo Deportivo el central Ronald Araujo.

Unas palabras que no han sentado nada bien en el seno del Atlético de Madrid pocas horas antes del importante choque tendrá lugar este jueves en el Metropolitano. Así lo han asegurado en 'El Larguero' de la Cadena Ser, donde han desvelado el malestar existente al considerar que no era el momento oportuno para realizar dichas declaraciones, aunque las mismas serán utilizadas como acicate para lograr unja motivación extra.

Un malestar convertido en motivación extra

"No han sentado nada bien en el Atlético de Madrid ni en el vestuario. No sé si para el argentino, pero para el resto de compañeros es un aliciente lo que ha dicho Araujo. Entienden que en la previa de un partido como el de esta noche no tocaba hacer este tipo de declaración. Y ya te digo, están bastante enfadados", comentó el periodista Miguel Talavera junto a Manu Carreño.

Se calienta así, por tanto, un duelo en el que ya de por sí se esperan bastantes revoluciones. A 13 puntos ya del liderato que ostenta el Barça en LaLiga, la Copa del Rey se presenta como una oportunidad de oro para un Atlético de Madrid que confiará el éxito de su temporada a los torneos por eliminatorias, debiendo afrontar también el cruce previo a los octavos de final de la Champions ante el Brujas.