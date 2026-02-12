Atlético de Madrid - FC Barcelona: horario, canal y dónde ver hoy en TV la ida de las semifinales de Copa del Rey

El Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona en la segunda semifinal de Copa del Rey en la noche de hoy; el Riyadh Air Metropolitano será testigo por primera vez esta temporada de un partido copero. Los del Cholo Simeone buscarán volver a una final más de doce años después.

Atlético de Madrid y FC Barcelona se medirán por segunda vez esta temporada. En esta ocasión el escenario y el contexto son totalmente distintos; hay en juego una plaza en la final de La Cartuja del próximo mes de abril.

Tras dos eliminatorias placenteras, sobre todo para los colchoneros, estas dos entidades históricas regalarán una eliminatoria entre dos de las mejores plantillas del mundo. Este primer cara a cara se disputará en la noche de hoy jueves 12 de febrero.

La revancha de las semifinales del curso pasado

Se repetirá la semifinal del curso pasado entre ambos equipos. Para el recuerdo queda el partido de ida en Montjuïc en el que ambos equipos empataron a cuatro goles. Posteriormente, el FC Barcelona se clasificó a la final tras vencer por la mínima en el Metropolitano en el partido de vuelta.

El Atlético de Madrid llega a la cita copera tras superar de forma contundente en La Cartuja al Real Betis. El equipo del Cholo Simeone firmó uno de los mejores partidos que se le recuerda en las últimas temporadas, doblegando al equipo andaluz por un contundente 0-5. Por otro lado, el FC Barcelona también llegó de forma plácida a esta semifinal. A pesar de terminar el encuentro con un marcador ajustado ante el Albacete Balompié (1-2) en su eliminatoria de cuartos de final. Fue dominador del partido en todo momento hasta el gol local en los últimos minutos que pusieron en ebullición al Carlos Belmonte.

At. Madrid No Iniciado - Barcelona

Atlético de Madrid-FC Barcelona: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Atlético de Madrid con el FC Barcelona, correspondiente a la ida de semifinal de Copa del Rey, se disputará en el Riyadh Air Metropolitano este jueves 12 de febrero de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera un cielo despejado con poca posibilidad de lluvia intensa y una temperatura por debajo de los 10º, un escenario perfecto para la práctica de fútbol.

Atlético de Madrid-FC Barcelona: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a madrileños y catalanes se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar Plus+. Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. Además, el partido también ha sido seleccionado por RTVE para ser retransmitido en abierto a través de La 1, así como por RTVE Play. A su vez, TV3, la televisión autonómica de Cataluña, también lo retransmitirá en abierto.

Atlético de Madrid-FC Barcelona: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Riyadh Air Metropolitano. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.