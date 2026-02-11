Una baja vital de última hora para el Barcelona antes de medirse al Atlético en la Copa del Rey

Hansi Flick va a tener que improvisar en su línea de ataque, ya que, además de Raphinha, no podrá contar con otro de sus jugadores más en forma en estos momentos

Raphinha y Rashford no podrán ser de la partida ante el Atlético en la ida de las semifinales.IMAGO

Las semifinales de la Copa del Rey comienzan a torcerse para el FC Barcelona y todavía no han empezado. Los azulgranas van a tener que afrontar su partido de ida contra el Atlético de Madrid con un carrusel de bajas importantes.

Noticias Relacionadas Recuperado: Buenas noticias para Simeone: Pubill está de vuelta y Nico González supera la prueba

A las ya conocidas de Pedri, Gavi y Christensen, el técnico Hansi Flick tenía la esperanza de que Raphinha pudiese llegar al choque contra los rojiblancos, pero el brasileño finalmente no ha podido ejercitarse con sus compañeros en lo que va de semana y, finalmente, no podrá estar ayudando al equipo en el Metropolitano.

Pero aquí no queda la cosa, porque estos días también ha caído uno de los hombres más en forma que tiene el técnico germano: Marcus Rashford. El británico sufrió un fuerte golpe en el partido contra el Mallorca y ha estado entre algodones estos últimos días, si bien todo apuntaba a que se quedaría en eso, en sólo un golpe.

Pues no. Media hora antes de que Flick saliese a la rueda de prensa previa al choque copero, el FC Barcelona ha confirmado a través de sus medios oficiales que tampoco podrá jugar frente al Atlético de Madrid este jueves.

"El jugador del primer equipo Marcus Rashford presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido ante el Mallorca. Es baja por precaución para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid.", reza el breve comunicado azulgrana emitido en las redes sociales.

La noticia era la esperada, sobre todo, viendo que los dos delanteros barcelonistas se habían perdido el entrenamiento de este miércoles en las instalaciones en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el último antes de visitar al cuadro colchonero.

Ahora, falta por saber el tiempo de baja que se estima en sendas lesiones. Porque en el caso de Raphinha, que en principio sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, la cosa se está alargando más de lo que esperaban todas las partes. Por el momento, ya se ha perdido los dos últimos encuentros y, con este, serán ya tres.

Las soluciones que tiene Flick para conformar su ataque contra el Atlético

Pese a todas estas ausencias, a Flick le quedan varias alternativas con las que configurar su ataque este jueves. La más lógica sería alinear, por experiencia, a Lewandowski acompañado de Ferran Torres y Lamine Yamal.

No obstante, también podría decantarse por usar a Fermín en vez de a Ferran Torres o en darle otra oportunidad a Roony Bardghji. Otras que tampoco se descartarían sería la de adelantar a Dani Olmo o usar a Joao Cancelo de extremo izquierdo.

El Atlético de Madrid también llega a la ida con bajas

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, continuó este miércoles con la preparación de su equipo para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, con las bajas de Johnny Cardoso y Pablo Barrios, pero con la vuelta al grupo de Nico González, ya listo para el encuentro de este jueves.Cardoso sigue con su recuperación de una lesión muscular de bajo grado, sufrida justo hace una semana antes del choque de cuartos de final contra el Betis, mientras que Barrios se perderá el segundo de los siete encuentros que estará fuera por la rotura muscular padecida en la parte posterior del muslo derecho el pasado jueves.

En cambio, Simeone recupera a Marc Pubill, ya superada una indisposición, y a Nico González, que este miércoles se sumó al trabajo con el grupo después de no tener minutos en los dos últimos partidos por una sobrecarga lumbar.