Cubarsí alerta al Atlético de Madrid de la clave del momento del Barcelona: "Te permite encarar con más optimismo la temporada"

El central del Barcelona ha analizado el encuentro que les enfrentará a los de Simeone este jueves en el Metropolitano, en una entrevista donde le ha dado especial importancia al triunfo ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

El Barcelona afronta mañana jueves la ida de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que tendrá lugar a las 21:00 horas en el Metropolitano. Por ello, Cubarsí ha querido valorar lo que espera del choque frente a los de Simeone, que vienen de perder en su estadio frente al Betis. Además, el central de 19 años ha recordado su primer gol con la elástica azulgrana, que contra el conjunto colchonero. Por otro lado, el canterano de La Masía ha confesado cambios tácticos en el juego que quiere plantear Hansi Flick en sus futbolistas.

Cubarsí y el recuerdo de su estreno goleador con el Barcelona

De esta manera, Cubarsí ha hablado, en TV3, con motivo de la previa del partido ante el Atlético de Madrid, donde un buen resultado dejaría a los de Hansi Flick para encarar al vuelta de semifinales de Copa del Rey. En este sentido, el central de 19 años ha recordado el estreno de cara a puerta con la camiseta azulgrana, que fue precisamente la temporada pasada ante los de Simeone: "El primer gol siempre es un buen recuerdo, aunque el resultado final no era el que esperábamos, pero el primer gol siempre se queda guardado. Sirvió para recordar todo lo que había hecho para llegar a vivir aquel momento en el club de mi vida. Aquel beso al escudo y coger el escudo es algo que me salió de dentro". Tras ello, el jugador sigue asentado en un once donde es intocable, donde suele estar acompañado en el eje de la zaga por Gerard Martín o Eric García, o incluso por Ronald Araujo.

Por otro lado, Cubarsí ha confesado cambios tácticos que han realizado en el juego: "Hemos retocado cuatro cosas que creo que nos han hecho ir de menos a más. Confiamos en la filosofía del staff. Cosas que al principio no salían tan bien o que en verano habíamos olvidado las hemos retocado": Además, el joven futbolista del Barcelona ha comentado sus sensaciones con respecto al problema que tuvo Ronald Araujo a nivel mental y que le hizo marcharse por un tiempo determinado a Israel: "Hemos estado jodidos al ver a un compañero y a un amigo como Araújo pasar por algo así. Es importante que haya levantado la mano porque la salud mental es muy importante. Por suerte ya puede volver a disfrutar de lo que más le gusta".

Cubarsí, con el foco puesto en la Copa del Rey

Cubarsí, con el punto de mira puesto en el encuentro de mañana ante el Atlético de Madrid, analizó la importancia de la competición y de sacar un buen resultado del Metropolitano: "Es la Copa del Rey, una competición externa a LaLiga, y todo el mundo quiere ganarla porque es uno de los torneos que más rápido te permite levantar un trofeo. Sería positivo sacar un buen resultado en Madrid. Hay que ir a por todos y lograr la victoria, sin pensar en el partido de vuelta".

Por último, Cubarsí sentenció avisando del momento de forma en el que llega el Barcelona, que viene de firmar seis victorias consecutivas, siendo su último 'pinchazo' el pasado 18 de enero ante la Real Sociedad en Anoeta: "Ya hemos ganado la Supercopa, que es un título que se disputa a principio de año y te permite encarar con más optimismo la temporada. Estamos en un muy buen nivel y hemos de seguir así".