Ronald Araujo cuenta toda la verdad sobre su estado de salud mental

El central azulgrana ha salido del bache psicológico en el que se encontraba metido hace unos meses. Ahora, vuelve a disfrutar del fútbol y eso se le nota en el césped

No todo el mundo sabe pedir ayuda cuando lo necesitan. Algunos por vergüenza y ese miedo al que dirán y otros porque no saben a quién. Ronald Araujo tardó en hacerlo más de lo que él hubiese querido, pero lo hizo y ahora vuelve a disfrutar de la vida y del fútbol.

El defensa uruguayo, que estuvo más de un mes alejado de los terrenos de juego por problemas de salud mental, ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo y ha desvelado cómo se encuentra ahora mismo y qué fue lo que le llevó a levantar la mano y decir no puedo más: "Llevaba un año y medio con ansiedad, que se volvió depresión, y estaba jugando así".

Ahora, ve todo desde otro enfoque: "He cambiado bastante porque he aprendido mucho en este tiempo. Creo que era lo que tocaba después de esa decisión que había tomado. Me siento diferente y estoy contento por eso, porque estoy más a gusto, más feliz. Puedo disfrutar de lo que me gusta hacer, que es jugar al fútbol, y eso ayuda muchísimo".

En este mismo sentido, aconseja con su mensaje acudir a especialistas cuando vivan una situación como la de él: "El tiempo que paré fue por algo, porque al final pude trabajarlo con profesionales, familiarmente también, espiritualmente, que era lo que necesitaba. Entonces creo que eso me hizo muy bien y hoy me siento una persona totalmente diferente".

Sobre los motivos que le llevaron a ese estado mental tan negativo, el charrúa afirma que fueron varios, no uno solo: "Era un cúmulo de cosas. Yo ya no venía bien de hace mucho tiempo, quizás más de un año y medio que no me sentía bien. Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel familiar y personal. No me estaba sintiendo yo y ese momento fue cuando hice clic y dije: algo está pasando, necesito levantar la mano y pedir ayuda. Yo soy de los que se guarda todo para mí, pero también hay que entender que hay profesionales que te pueden ayudar, dar herramientas para saber cómo manejar ciertas situaciones… Necesité levantar la mano y decir que algo me estaba pasando para poder recuperarme".

El momento clave para hacerlo fue su expulsión ante el Chelsea: "En el momento, con la adrenalina, te vas para afuera. Te sentís triste, pero después, cuando termina el partido, se te cae todo arriba. Yo ya sentía que no estaba bien, esa es la verdad, pero por inercia uno intenta seguir, y a veces necesitas ayuda. Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así. Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando. Ese día me di cuenta que ya estaba, que necesitaba hablar con profesionales y con el club para que me pudieran ayudar".

Y aunque ya lo sabías antes de que le pasara esto, Araujo recalca la principal cualidad de todo deportista de elite: "Al final nosotros somos personas más allá de futbolistas. No todo es dinero, no todo es fama. Uno también sufre por las cosas que pasan dentro de la cancha. Somos afortunados por hacer lo que hacemos, sí, pero está la persona, están los sentimientos. Agradezco a la gente porque vi mucho el apoyo en ese tiempo que decidí parar y eso ayuda. Hay que entender que más allá de futbolistas, somos personas".

Por último, ha hecho referencia a su gol en Albacete que, a la postre, sirvió para darle la clasificación al Barcelona a las semifinales de la Copa del Rey: "Creo que hice un lindo partido. También pude ayudar con el gol y me vino muy bien. Físicamente también me he sentido fuerte. Al final, obviamente cansado, porque llevaba mucho tiempo sin jugar tantos minutos, pero en líneas generales muy, muy contento".