Albacete 1-2 Barcelona: Lamine Yamal y Araujo acaban con el sueño manchego en Copa del Rey

Los de Hansi Flick se impusieron al conjunto de Carlos Belmonte con goles de Lamine Yamal, Ronald Araujo y Ferran Torres y ya esperan rival en semifinales de Copa del Rey, donde le espera un equipo de Primera División

Albacete y Barcelona se citaron en la noche de hoy en el Carlos Belmonte, en el encuentro correspondiente en cuartos de final de Copa del Rey. Los de Alberto González recibieron al conjunto de Hansi Flick, que venía de ganar al Elche en el Martínez Valero. Tras ello, el técnico alemán, como una de las novedades del once titular, apostó por Cancelo y Araujo en defensa, dejando el lateral izquierdo a Gerard Martín. Por otro lado, Jesús Vallejo, que fue suplente, tuvo que entrar en la primera parte por la lesión de Carlos Neva.

Lamine Yamal marca el camino en el Carlos Belmonte

Pese a los notables cambios en la parcela defensiva, Hansi Flick apostó por varios de sus titulares para enfrentarse al Albacete, como fue el caso de Joan García, Frenkie de Jong, Eric García, Lamine Yamal o Lewandowski, además de un Dani Olmo que está participando con más regularidad en este arranque de año. De esta manera, el Barcelona consiguió dominar el partido desde el pitido de inicio de Munuera Montero, aunque los de Alberto González tuvieron acercamientos al área azulgrana, pero no pudieron derribar la puerta del exportero del Espanyol. Por otra parte, la mala noticia en los locales fue la lesión de Carlos Neva, que tuvo que decir adiós al choque del Carlos Belmonte en el minuto 32. Por ello, Jesús Vallejo, exjugador del Real Madrid, entró al terreno de juego en su lugar.

Uno de los focos del partido estuvo también en Cancelo, que disponía de su segunda titularidad. De esta manera, el portugués estuvo muy señalado y errático con la pelota, hasta tal punto que vio la primera tarjeta amarilla del partido. Por otro lado, el Barcelona se fue cada vez acercando más a la portería de Raúl Lizoain, aplicando además una presión alta en la salida de balón del Albacete. De esta manera, un error en la conducción de Lorenzo Aguado provocó el gol y estreno del marcador de los de Hansi Flick en el Carlos Belmonte. Frenkie de Jong, que le robó limpiamente el esférico al canterano del Real Madrid, le cedió un balón a placer Lamine Yamal, que colocó el balón al palo contrario del meta del cuadro local, haciendo imposible su estirada. Por ello, los azulgrana confirmaron sus buenas sensaciones y se marcharon al descanso con ventaja en el marcador, con todo por decidir en la segunda parte.

Araujo pone la guinda en el Barcelona

La segunda parte comenzó con el cambio de Cancelo, que vio tarjeta amarilla, por Cubarsí, el titular en el eje de la zaga azulgrana. Por otro lado, el equipo culé tuvo gran intensidad en los primeros compases, tal y cómo sucedió en el transcurso del partido. De hecho, a los de Hansi Flick le bastaron diez minutos para aumentar la ventaja en el marcador: un centro magistral de Rashford acabó en la cabeza de Ronald Araujo, con un remate que acabó en la portería del Albacete. En este sentido, Alberto González no tardó en hacer las sustituciones, con el objetivo de intentar una remontada que cada vez se antojaba más complicada en el Carlos Belmonte.

Sin embargo, el ritmo del partido fue bajando conforme iba avanzando el partido, con un Hansi Flick que aprovechó para hacer el resto de sustituciones que tenía disponible. No obstante, Ferran Torres tuvo el 0-3 en sus botas pero se topó con Lizoain. Por otro lado, el Carlos Belmonte no dejó de apoyar a los suyos durante los 90 minutos, ya que el recuerdo de la eliminatoria ante el Real Madrid queda muy cerca, con la épica del gol en el último minuto. En este sentido, Javier Moreno logró cabecear un gran centro de José Lazo para recortar distancias en el marcador. Además, Ferran Torres pudo sentenciar el encuentro pero Munuera Montero anuló el tanto por fuera de juego. Por ello, el Barcelona se llevó finalmente la victoria ante el Albacete y ya espera rival en las semifinales de Copa del Rey.

Ficha técnica

1 - Albacete: Lizoain; Moreno, Villar, Neva (Vallejo, min.32); Lorenzo (Fran Gámez, min.73), Pacheco, Meléndez (Jefté, min.61), Bernabéu (Jogo, min.61); Capi (Lazo, min.73), Medina; y Puertas.

2 - Barcelona: Joan García; Cancelo (Cubarsí, min.46), Eric García, Araujo (Kounde, min.78), Gerard Martín; Bernal (Casadó, min.66), De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Rashford (Fermín, min.66) ; y Lewandowski (Ferran, min.66).

Goles: 0-1, min.39: Lamine Yamal. 0-2, min.56: Araujo. 1-2, min.87: Javi Moreno.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Cancelo (min.15) y a Bernabéu (min.25).

Incidencias: Partido de cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre disputado en el Estadio Municipal Carlos Belmonte ante 17.200 espectadores.