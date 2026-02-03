Hansi Flick, tras la victoria en el Carlos Belmonte: "Fue un partido difícil y creo que podríamos haberlo hecho mucho más fácil"

El técnico del Barcelona analizó, ante los medios de comunicación, la importante victoria ante el Albacete, donde volvió a brillar un Lamine Yamal que sigue de dulce, además de la buena noticia del gol de Araujo

El Barcelona salió victorioso de su visita a Albacete, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de Copa del Rey. El conjunto de Hansi Flick logró vencer a los de Alberto González gracias a los goles de Lamine Yamal, en la primera parte, y Araujo en la segunda. Por ello, los azulgranas ya tienen un billete en semifinales, por lo que esperan un rival que será de Primera División. De esta manera, el técnico alemán ha comparecido, ante los medios de comunicación, para valorar el triunfo de su equipo, que tiene como próximo objetivo el choque en el Spotify Camp Nou ante el Mallorca de este sábado.

Hansi Flick elogia el trabajo de sus jugadores

En ese sentido, Hansi Flick, en la rueda de prensa del Carlos Belmonte, hizo un análisis del partido que firmó el Barcelona ante el Albacete: Fue un partido difícil y creo que podríamos haberlo hecho mucho más fácil, porque fallamos muchas ocasiones. Aun así, dominamos tanto la primera como la segunda mitad y, aunque al final nos costó un poco defender, creo que merecimos la victoria. Estoy feliz, orgulloso del equipo, y estamos en semifinales, que es lo mejor. Cuando juegas un partido de Copa siempre cuesta. Hemos creado muchas ocasiones y tenemos que definir mejor. Al final ha sido muy justo. Jugamos cada tres días. Primero el miércoles, luego el sábado y hoy martes. En menos de una semana hemos disputado tres partidos. El equipo siempre está presente y preparado. Hicimos cinco cambios y hay que tenerlo en cuenta. Algunos jugadores que suelen tener menos minutos lo hicieron bien".

Además, Hansi Flick quiso destacar el partido de Araujo, que dio el gol de la victoria del Barcelona y el pase a semifinales de Copa del Rey: "Siempre le digo que vaya paso a paso. Ha sido un gol que le ayudará para ganar más confianza y creer en él. Le apoyamos y estamos con él".

Joan Laporta valora la victoria del Barcelona en Albacete

Por su parte, Joan Laporta quiso dar también sus declaraciones tras la victoria del Barcelona en Albacete: "Hemos controlado el partido, pero el Albacete nos ha complicado las cosas. Somos los justos ganadores y estamos en las semifinales. Es un típico partido de Copa con un gran ambiente y han sido un digno rival". Por otro lado, el presidente de la entidad azulgrana valoró las figuras de Lamine Yamal y Ronald Araujo: "Lamine es un genio, ha abierto la lata. Estoy especialmente contento por Araujo, ha marcado un gol y estamos muy satisfechos por él. Ese tanto nos ha dado tranquilidad. Jugamos muy bien a fútbol y eso se nota en los resultados".

Además, Joan Laporta habló del futuro del Spotify Camp Nou: "Me enorgullece decir que será el mejor estadio de Europa, el de mayor capacidad, cómodo, seguro, con atractivo comercial, en una ciudad como Barcelona la Champions es la competición de clubes más importante del mundo y nos gustaría que se jugase en el Spotify Camp Nou en el 2029. También la final del Mundial 2030. Trabajaremos para que sea una realidad". Por último, el presidente del Barcelona comentó la situación las elecciones: "De acuerdo con los estatus, hemos decidido convocar el día 9 y unos cuantos dimitiremos para volvernos a presentar. Empieza las elecciones, eso forma parte de la normalidad democrática de un club que es de los socios. Esperamos que haya una gran participación".