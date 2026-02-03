El Barcelona se postula para albergar la final de la Champions 2029 y sueña también con la del Mundial 2030

El FC Barcelona ha dado un paso firme para devolver a la 'Ciudad Condal' al primer plano del fútbol mundial. El club azulgrana ha formalizado su intención de que Barcelona sea sede de la final de la Champions League de 2029 en el renovado Spotify Camp Nou, un movimiento que coincide con la ambición institucional de acoger también la final del Copa Mundial de la FIFA 2030

El Barcelona comunicó oficialmente este martes su voluntad de participar en el proceso inicial de candidatura para organizar la final de la Champions League de 2029. La propuesta se ha presentado de forma conjunta con el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, y cuenta con el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol, que actuaría como anfitriona y coorganizadora.

El estadio propuesto es el Spotify Camp Nou, siempre condicionado a la homologación final y a la aprobación de la UEFA. Por ahora, el proyecto se encuentra en una fase preliminar: el club y las instituciones han entregado la documentación inicial para que la UEFA pueda valorar la idoneidad de la candidatura conforme a sus protocolos.

La entrega del dossier definitivo, con todos los requisitos técnicos, logísticos y económicos, está prevista para principios de junio de 2026, momento en el que la candidatura entrará ya en competencia directa con otras sedes europeas, entre ellas el Wembley Stadium.

El Camp Nou, eje del gran regreso de Barcelona

La ambición del Barça va de la mano de la profunda transformación del Camp Nou. Para 2029, el estadio azulgrana aspira a consolidarse como uno de los grandes templos del fútbol europeo, tanto por capacidad como por infraestructuras, sostenibilidad y experiencia para el aficionado.

La UEFA ya confirmó anteriormente que el nuevo Camp Nou es oficialmente candidato para acoger la final de la Champions, lo que refuerza el optimismo del club y de las instituciones catalanas. Sería la primera final del torneo en Barcelona desde 1999, un evento que marcaría el regreso definitivo del estadio al máximo escaparate internacional.

Barcelona también apunta al Mundial 2030

En paralelo a la candidatura europea, la ciudad de Barcelona ha elevado aún más su apuesta. El alcalde Jaume Collboni anunció públicamente, durante la 78ª Gran Gala de Mundo Deportivo, que la ciudad optará a albergar la final del Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

“Barcelona siempre ha tenido una gran ambición de ser sede de grandes eventos deportivos. Le he expresado al presidente Rafael Louzán que a la ciudad le haría mucha ilusión ser la sede de la final del Mundial”, afirmó Collboni.

El alcalde subrayó que el Camp Nou será, para entonces, el estadio de mayor capacidad de España, con 104.600 espectadores, un factor clave en la candidatura ante la FIFA.

Rivales de peso para la final del Mundial

Barcelona no estará sola en la carrera por la final de 2030. Sus principales competidores serían el Santiago Bernabéu, con un aforo de 84.000 personas, y el futuro estadio Hassan II de Casablanca, actualmente en construcción y con una capacidad prevista de 115.000 espectadores.

Según la evaluación preliminar de la FIFA, los tres estadios han recibido una puntuación idéntica de 4,3 sobre 5, lo que deja la decisión completamente abierta. La FIFA deberá anunciar su elección definitiva antes de 2028, dos años antes del inicio del torneo.

Un proyecto deportivo y de ciudad

Collboni defendió la candidatura desde una perspectiva más amplia que la estrictamente futbolística: “Hemos demostrado nuestra capacidad para recibir grandes eventos, cuidamos el deporte base y hemos rehabilitado el césped de 20 campos de barrio. Además, estamos dando 16.000 becas deportivas a jóvenes sin recursos”.

El alcalde remarcó que lo que es bueno para Barcelona también lo es para Catalunya y para España, y dejó claro que existe una sintonía total con el FC Barcelona y con la RFEF para impulsar el proyecto.

Con la Champions 2029 y el Mundial 2030 en el horizonte, el nuevo Camp Nou se posiciona como el gran eje del regreso de Barcelona al centro del fútbol global. A la espera de las decisiones de UEFA y FIFA, la ciudad ya ha movido ficha con un mensaje claro: Barcelona quiere volver a ser capital mundial del deporte.