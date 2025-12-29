Louzán, sobre la sedes finales de España en el Mundial de 2030: "Están previstas once"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha analizado su primer año en el cargo tras las salidas de Luis Rubiales y Pedro Rocha, además de valorar otros temas de importancia como la cita de 2030 o la final de la Copa del Rey en Sevilla

Rafael Louzán cumple un año al frente de la Real Federación Española de Fútbol. El directivo se puso al frente del cargo tras las definitivas salidas de Luis Rubiales y Pedro Rocha. En este sentido, el presidente ha logrado acuerdo importantes en esta fecha, como la disputa de una Finalíssima que tendrá lugar en Qatar. Además, el gallego ha hablado del Mundial 2030 y las sedes finales que hay previstas en España, con un total de once por el momento. Por otro lado, la final de la Copa del Rey sigue sin fecha confirmada tras el cambio del 25 de abril.

Rafael Louzán valora su primer año en la RFEF

Rafael Louzán ha hecho balance, en Onda Cero, de su primer año en la RFEF: "Es un año para sentirse contentos aunque habrá personas que verán que se podrían haber hecho otras cosas. No ha sido un año con sobresaltos y fuera de lo normal. Creo que hemos llevado la hoja de ruta que estaba prevista, donde hubiera paz, armonía y trabajo cortinado con todos los actores del fútbol. Todos estamos sentados en la misma mesa". Además, el presidente habló de la disputa de la Finalíssima entre España y Argentina, fijada para el próximo 27 de marzo: "Tardamos un poco más de lo previsto en decidir porque no queríamos desplazarnos muy lejos, también por los intereses económicos que tenemos que defenderlos. Ha sido un muy buen acuerdo para la Federación Española de Fútbol".

Por otra parte, Rafael Louzán comentó que todavía no hay hecha para disputar la final de la Copa del Rey en La Cartuja, tras el cambio del 25 de abril: "Ahora el Real Betis juega ahí y son circunstancias que hay que sortear. Pero está claro que la fecha se va a cambiar y un adelanto sería lo más lógico. Creo que habrán dos partidos de la selección antes del Mundial, trabajaremos para que uno sea en España y otro ya en Estados Unidos". El presidente de la Real Federación Española de Fútbol habló de la ilusión de ser una de las sedes del Mundial de 2030: "España tiene mucha ilusión puesta en ese gran evento y nunca ha fallado en organizar grandes eventos. Hay que ver cuales son las sedes finales que en España están previstas 11. En ese sentido estamos tranquilos. España tiene el 55% de la organización de ese Mundial, sería lo normal".

Rafael Louzán vuelve a salir al paso defendiendo a los árbitros

Por último, Rafael Louzán volvió a hablar de los árbitros y a defender al estamento ante las últimas críticas recibidas: "Tienen una difícil labor, hay que entender que el árbitro es un deportista, un ser humano que se puede equivocar al igual que lo hace un jugador. Tenemos un buen nivel en el arbitraje español".