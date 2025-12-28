Louzán explica el motivo de disputar la Finalíssima y un amistoso en Qatar: "España va a recibir una cantidad importante"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol habló sobre el acuerdo que alcanzó para disputar el encuentro entre los de Luis de la Fuente y los de Scaloni, además de comentar detalles sobre el Mundial de 2030 y los árbitros

España ya pone el foco en lo que se presenta en 2026, con la Finalíssima y, sobre todo, el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la primera cita llegará en marzo con la disputa del encuentro entre el combinado de Luis de la Fuente y el de Scaloni en Qatar, tras la confirmación oficial por ambas partes. Sobre ello ha hablado Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que ha explicado el motivo de llevar hasta allí la cita contra Argentina, además de hablar de otros temas como el estamento arbitral.

#[imagen;[id:/imagenes/961e5038-c612-4fae-95d3-4dc499d2d2b3_{dimensiones}.jpeg]]

Rafael Louzán sale en defensa del estamento arbitral

Rafael Louzán ha hablado hoy en Marcador Internacional, aprovechando la disputa de LaLiga FC Futures, sobre distintos temas que le rodean actualmente. Uno de ellos es la disputa de la Finalíssima entre España y Argentina, que ya se confirmó con anterioridad que se iba a jugar el 27 de marzo. En este sentido, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol explicó el motivo de llevar dicho partido entre los de Luis de la Fuente y Scaloni hasta allí: "España tiene dos partidos en Qatar y por lo tanto va a recibir una cantidad importante por dos partidos. El caché de España es muy alto, pero en todo caso es un atractivo tanto para Qatar como para España". Por otro lado, el directivo fue preguntado por las sedes del Mundial de 2030, que tendrá lugar en España, Marruecos y Portugal:“Todavía no están definidas. Eso será después del Mundial de Estados Unidos".

Además, Rafael Louzán, que confirmó el pasado 12 de diciembre la disputa de la Finalíssima, salió en defensa de los árbitros tras las diferentes polémicas que han tenido lugar en las últimas fechas en los diferentes partidos de LaLiga EA Sports: "Ha sido un año de diálogo, yo creo que ha habido paz entre todos los actores del fútbol. Los árbitros son deportistas y se merecen cariño, respeto y admiración". De esta manera, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol sigue en la misma línea que las palabras de Javier Tebas en torno a las informaciones por el Caso Negreira y las declaraciones de Florentino Pérez y Joan Laporta.

La España de Luis de la Fuente, preparada para 2026

De esta manera, España tendrá diferentes pruebas antes de la gran cita del Mundial en verano. Para ello, Luis de la Fuente podría introducir novedades significativas en su convocatoria, pese a que la racha de la 'La Roja' despeja las dudas sobre la próxima lista. De hecho, la última derrota del combinado español fue en la final de la Nations League contra Portugal del pasado ocho de junio, en el que el penalti fallado por Morata en la tanda le dio la victoria.