Joan García 'amenaza' a Unai Simón y avisa a Luis de la Fuente: "Representar a tu país en un Mundial es lo máximo"

El portero del Barcelona ha hablado de la opción de ir al torneo de selecciones del próximo verano con España, además de repasar su momento de forma actual, su fichaje por el conjunto de Hansi Flick y los dos últimos 'pinchazos'

Joan García está siendo una de las buenas noticias del Barcelona esta temporada. El exportero del Espanyol está siendo indiscutible para Hansi Flick y su rendimiento está confirmando las sensaciones con su fichaje el pasado verano. Por ello, la opción de que entre en una convocatoria para Luis de la Fuente está sonando con fuerza en los últimos meses, con la Finalíssima como próximo escenario para 'La Roja'. De esta manera, el meta ha hablado sobre estos últimos meses, la competencia en la selección española y su llegada al conjunto culé.

Joan García reconoce la mejoría necesaria del Barcelona

En este sentido, Joan García ha hablado, en el Diario Marca, sobre el momento actual del Barcelona: "Tenemos muchísimas cosas que mejorar. En estos últimos partidos, no están saliendo las cosas como queremos. Pero son detalles: saber qué hacer en cada momento, saber lo que se nos pide a los jugadores en cada momento y plasmarlo en el campo. Tenemos una idea de juego muy buena, pero si un futbolista no hace lo que tiene que hacer o hace más de lo que debe puede afectar negativamente al partido o al sistema."Hay que analizarlo bien, tener claro lo que hay que mejorar, hablarlo, debatir entre nosotros y, a partir de ahí, trabajarlo mucho".

Además, Joan García ha valorado las últimas actuaciones arbitrales: "Es algo que no debo valorar yo. Últimamente, hay jugadas dudosas que no están cayendo de nuestro lado. Pero es algo en lo que los jugadores no debemos perder el tiempo. Es gastar energía en cosas que no dependen de nosotros. Tenemos que seguir nuestra línea e intentar hacerlo aun mejor". Por otro lado, el portero del Barcelona ha recordado cómo tomó la decisión de fichar por el conjunto culé: "Hablamos antes de firmar y desde un principio me transmitió las ganas que tenía de que yo viniera. A la hora de tomar una decisión así, para un jugador, es muy importante que el entrenador, que al final es el que toma las decisiones, te quiera, y te quiera de verdad".

Joan García y la oportunidad de ir con España

De esta manera, Joan García fue preguntado por lo que le falta para que Luis de la Fuente le convoque: "No es algo en lo que piense... Supongo que seguir trabajando y mejorando día a día, continuar rindiendo al máximo nivel, incluso mejor de lo que lo estoy haciendo ahora. Así que, si sigo trabajando con humildad y dando lo mejor de mí en cada partido, seguro que vendrán buenas noticias. Estoy contento con mi rendimiento, pero soy muy exigente conmigo mismo y veo cosas en las que puedo mejorar. En eso trabajamos: soy un portero muy joven que necesita mejorar en muchas cosas, pero muy contento".

Por ello, Joan García afirmó que "es un sueño, porque es lo máximo a lo que un jugador puede aspirar a nivel de selección o en general en el fútbol. Representar a tu país en un Mundial es lo máximo. Es una ilusión que está ahí y que creo que existen posibilidades reales de pelear para entrar". Por último, el exmeta del Espanyol analizó la dura competencia en la portería de 'La Roja': "Eso siempre es bueno. Pero no es de ahora: en el pasado siempre ha habido muy buenos porteros en España, y eso es una suerte. Y que el seleccionador tenga dudas para ver a quién llama es bueno para todos. Lo es para la selección y también para los metas, porque te obliga a estar al máximo en cada momento. Lo veo como algo positivo".