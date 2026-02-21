Luís Castro desafía al Barcelona: "Tenemos menos puntos de los que merecemos"

Luís Castro afronta la visita del FC Barcelona convencido de que el Levante UD ha sido penalizado en exceso por pequeños detalles y asegura que su equipo competirá sin complejos ante “uno de los mejores equipos del mundo”. El técnico luso cree que los granotas han generado más de lo que refleja la clasificación

El Levante se prepara para una de esas noches que miden carácter, convicción y autoestima. Enfrente estará el Barcelona, herido tras su derrota ante el Girona y obligado a reaccionar para no perder más terreno en la pelea por el liderato. Pero en la sala de prensa del Ciutat de València, el discurso de Luís Castro no fue el de un equipo resignado.

El entrenador granota compareció convencido de que su plantilla merece más de lo que dice la tabla. No habló de fatalismo ni de excusas. Habló de detalles, de competitividad y de trabajo diario. “Tenemos menos puntos de los que merecemos”, afirmó con rotundidad. Y desarrolló la idea con un argumento claro: desde su llegada, ningún rival ha dominado con claridad al equipo.

Castro insiste en que el problema no ha sido estructural, sino circunstancial. Partidos que se han escapado por acciones puntuales, goles encajados en momentos clave o falta de acierto en áreas concretas. En su análisis, el Levante ha competido siempre, incluso en contextos adversos.

Cómo frenar a “uno de los mejores equipos del mundo”

El técnico portugués no escondió la dificultad del reto. Considera al Barcelona “uno de los mejores equipos del mundo” y, además, entiende que el momento competitivo lo hace todavía más peligroso. “No es el mejor momento para jugar contra ellos”, reconoció, consciente de que los equipos grandes suelen reaccionar con contundencia tras una derrota.

Para competir, la receta es clara: minimizar pérdidas y defender en bloque. Castro fue muy específico al señalar que el Barça es un conjunto agresivo tanto en lo individual como en lo colectivo, capaz de castigar cualquier error en campo propio. “Tenemos que perder los mínimos balones posibles y defender juntos”, subrayó.

También explicó que el plan de partido no será una copia del planteamiento ante el Real Madrid en el Bernabéu. Aunque ambos sean gigantes del fútbol español, sus mecanismos ofensivos son distintos y eso obliga a ajustes tácticos específicos.

Más disparos, más determinación

Uno de los puntos que el entrenador quiere reforzar es la finalización. El Levante ha generado situaciones, pero no siempre ha transformado esa producción ofensiva en goles. Castro explicó que el cuerpo técnico trabaja para que determinados futbolistas asuman más responsabilidad en el disparo.

“Hay jugadores que tiran bien y hemos hablado con otros para que tiren más”, comentó, lamentando la baja de Pablo Martínez, uno de los que mejor golpea desde media distancia. La intención es clara: que los futbolistas con capacidad de remate no duden en buscar portería cuando la acción lo permita.

El técnico recordó que ante el Valencia el equipo logró más tiros a puerta que su rival y que contra el Villarreal generó lo suficiente como para forzar a los once jugadores amarillos a defender dentro de su área. Para él, el problema no es la creación, sino la concreción.

La sequía de los delanteros

Sobre la falta de goles de los atacantes, Castro se mostró sereno. Desde su llegada, el equipo ha anotado doce tantos y ha sido capaz de marcar incluso en situaciones de inferioridad numérica, como ocurrió ante el Athletic en San Mamés.

El entrenador defendió que el gol no es una cuestión exclusivamente individual. Explicó que, en muchos casos, los movimientos de los delanteros generan espacios que otros compañeros aprovechan para finalizar. Citó como ejemplo acciones recientes en las que el trabajo sin balón fue determinante para que otros jugadores marcaran.

“Estaría preocupado si el equipo no generara situaciones”, afirmó. Pero mientras haya ocasiones y llegadas claras, mantiene la confianza en que el acierto terminará apareciendo.

Confianza en el grupo

Castro dedicó también palabras a Olasa, al que definió como un futbolista inteligente, técnicamente sólido y comprometido defensivamente. Valoró su rendimiento en escenarios exigentes como el Bernabéu y destacó su profesionalidad incluso cuando no parte como titular.

El técnico portugués insiste en que la plantilla trabaja al máximo y que el ambiente interno es positivo pese a la presión clasificatoria. En su discurso no hay dramatismo, sino convicción en el proceso.

El duelo ante el Barcelona se presenta como una oportunidad para refrendar esa idea. Más allá de los puntos, el Levante quiere demostrar que su rendimiento real está por encima de lo que indica la clasificación. Y que, ante los grandes, también puede competir sin complejos.

La jornada 25 de LaLiga será un examen de credibilidad. Para el Barça, que necesita reacción inmediata. Y para un Levante que se siente mejor equipo de lo que dicen los números.