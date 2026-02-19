El Villarreal de Marcelino, tras ganar al Levante, hace historia con su primera vuelta

El conjunto amarillo, pese a que no atraviesa su mejor momento, es tercero y ya le saca 7 puntos al quinto clasificado, por lo que tiene muy bien encarrilada su participación en la próxima edición de la Champions League

﻿El georgiano Georges Mikautadze, celebrando uno de sus goles con el Villarreal este año.IMAGO

El Villarreal cerró este miércoles ante el Levante la primera vuelta del campeonato liguero, tras ganar este miércoles ante el Levante el partido aplazado correspondiente a la jornada 16, lo que le ha permitido batir varios de sus registros históricos tras los primeros diecinueve partidos de LaLiga.

Con el triunfo por 0-1 en el Ciutat de València, el 'submarino amarillo' ha sumado un total de 44 puntos, que supone su mejor registro en todas las temporadas que ha militado en Primera División.

Hasta este año, el Villarreal consiguió su mejor puntuación en una primera vuelta en las campañas 2015-16 y 2010-11, en las que sumó un total de 39 puntos en ambas ocasiones.

En el capítulo de victorias, el equipo que dirige Marcelino García Toral ha alcanzado un total de catorce victorias, que superan las doce de las campañas 2015-16 y 2010-11. Por contra, el equipo castellonense solo ha perdido tres partidos, un registro solo mejorado por las dos derrotas de la temporada 20-21.

Respecto a los goles marcados, el Villarreal ha marcado esta campaña un total de 38 goles en diecinueve partidos, lo que iguala al mejor registro de la historia, conseguido en la temporada 2010-11. En el capítulo de goles recibidos, los dieciséis goles en contra en diecinueve jornadas, supone el tercer mejor registro, solo superado por los catorce goles recibidos en las temporadas 2016-17 y 2022-23.

Además, en esta temporada el equipo castellonense ha sumado seis victorias a domicilio en la primera vuelta, siendo éste el mejor registro histórico del club en Primera.

Y mucha parte de culpa tiene el georgiano George Mikautadze, quien fue el autor del tanto de la victoria del Villarreal en el campo del Levante. Con esta nueva diana ya suma ocho goles en de su cuenta particular en la presente temporada de LaLiga EA Sports y está a uno solo de igualar a su compañero Moleiro.

Con Mbappé todavía muy diferenciado del resto, poco a poco, se van sumando candidatos a pelear por el segundo y tercer puesto del Pichichi de la campaña 2025-26 en LaLiga EA Sports. Y uno de ellos es el georgiano George Mikautadze, quien ya se encuentra en el mismo escalón que jugadores como Raphinha o Vinicius.

Así va el Pichichi de la temporada 2025-26

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 16 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona).- Con 11 goles: Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).- Con 10 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).- Con 9 goles: Moleiro (Villarreal).- Con 8 goles: Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid); Mikautadze (GEO) (Villarreal).