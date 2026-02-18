Marcelino logra ante el Levante la cuenta pendiente del Villarreal: "Después de muchísimas jornadas dejamos la portería a cero"

El Villarreal CF de Marcelino García Toral asaltó el Ciutat de València con un triunfo agónico ante el Levante UD por 0 a 1. Además de la victoria, el conjunto amarillo ha logrado cortar una racha de doce partidos consecutivos encajando gol, recuperando una solidez defensiva que no lograba desde hace más de dos meses

El duelo correspondiente a la jornada 16 de LaLiga enfrentaba en el Estadi Ciutat de València a dos equipos con urgencias distintas . El Levante apuraba sus opciones para salir del descenso, mientras que el Villarreal llegaba obligado a ganar para mantener su 'colchón' por la Champions League y con una preocupante sangría defensiva que había condicionado su rendimiento en los últimos meses.

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral resistió el empuje final de los granotas y sostuvo una ventaja mínima que valió tres puntos de oro. Más allá del marcador, la noticia fue el regreso a la fiabilidad atrás: los castellonenses no mantenían su portería a cero desde el 6 de diciembre, cuando se impusieron 2-0 al Getafe en Liga.

Un problema que venía de lejos

Desde aquel triunfo ante el Getafe, el Villarreal había encadenado doce encuentros oficiales recibiendo al menos un gol. La falta de contundencia atrás le pasó factura tanto en competiciones nacionales como europeas. En Copa del Rey cayó eliminado ante el Racing de Santander (2-1) y en Champions fue castigado por Copenhague (2-3), Ajax (1-2) y Leverkusen (3-0).

En LaLiga, la tendencia tampoco mejoró: encajó dos goles ante Barcelona, Betis, Real Madrid, Osasuna y Getafe, y uno frente a Elche, Alavés y Espanyol. En total, 23 tantos recibidos en 12 partidos, una media cercana a los dos por encuentro que comprometió seriamente sus aspiraciones.

La victoria en el Ciutat de València supone el octavo partido de Liga del 'Submarino Amarillo' sin encajar esta temporada. Y el dato es concluyente: cada vez que el Villarreal mantiene su portería a cero en Liga, suma los tres puntos.

Un triunfo trabajado hasta el último minuto

El Levante apretó en el tramo final, volcándose sobre el área visitante con balones largos y segundas jugadas que pusieron a prueba la resistencia amarilla. Marcelino reconoció que hubo momentos de incertidumbre, aunque defendió el compromiso colectivo.

“Supone tres puntos, como siempre, pero siempre que vienes de una derrota es importante ganar el partido siguiente. Y sabíamos que veníamos a un campo complicado porque el rival se ha jugado a todo. Y ganar fuera de casa ahora, en el último tercio de competición, siempre es muy difícil”, explicó el técnico en rueda de prensa.

El entrenador detalló los instantes de mayor sufrimiento: “Yo creo que solamente percibí alguna duda en el tramo muy final del partido, cuando el rival nos jugó mucho balón largo, segunda jugada, acciones donde fuimos quizás alguna vez poco contundentes tras la recuperación de balón”.

La portería a cero, un refuerzo anímico

Más allá del resultado, Marcelino subrayó el valor psicológico de haber dejado la portería a cero después de una racha tan negativa. “Estamos muy contentos por la victoria, súper satisfechos porque después de muchísimas jornadas dejamos la portería a cero. Y yo creo que eso es un refuerzo importante para todo el equipo y, en concreto, para la línea de atrás”, afirmó.

El técnico también admitió que el equipo tuvo oportunidades para sentenciar antes: “Tuvimos ocasiones para haber sustanciado y no lo hicimos. Entonces, cuando esto sucede, cuando juegas fuera de casa, el tramo final del partido con 0-1 suele sufrir”.

El Villarreal sale reforzado no solo por el resultado, sino por la sensación de haber recuperado una base imprescindible para competir en el último tercio del curso: la seguridad defensiva. En un calendario apretado y con un acceso a Champions muy apretado, la fiabilidad atrás vuelve a convertirse en el mejor aliado del conjunto castellonense.