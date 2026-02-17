Pablo Martínez, baja prolongada: el capitán del Levante sufre un esguince en la rodilla

El Levante UD pierde a su capitán, Pablo Martínez, tras confirmarse una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El centrocampista, que se retiró lesionado ante el Valencia tras una acción con Guido Rodríguez, estará aproximadamente seis semanas fuera

El derbi valenciano disputado en el Estadi Ciutat de València dejó una factura deportiva importante para el Levante. Más allá de la derrota ante el Valencia, el conjunto granota pierde a uno de sus futbolistas más influyentes en un momento clave de la temporada. El club confirmó este lunes, a través de un comunicado oficial, que Pablo Martínez sufre una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

El capitán tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 78 tras una entrada del valencianista Guido Rodríguez. Las primeras sensaciones no eran positivas y las pruebas médicas realizadas al día siguiente han concretado el alcance del percance. Aunque se descarta una rotura de mayor gravedad, el tiempo estimado de baja ronda el mes y medio.

Un contratiempo sensible para Luis Castro

La ausencia de Pablo Martínez supone un golpe para el equipo dirigido por Luis Castro. El centrocampista madrileño no solo es una pieza clave en la organización del juego, sino también una voz autorizada dentro del vestuario. Su liderazgo y capacidad para ordenar el centro del campo han sido fundamentales en los momentos de mayor exigencia del curso.

El futbolista ya había superado un episodio serio en esa misma rodilla. En marzo de 2023 fue intervenido tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior, un antecedente que incrementó la preocupación inicial tras la acción del domingo. No obstante, el diagnóstico actual es menos severo y el club confía en que pueda regresar en el tramo final de la temporada si los plazos se cumplen.

Ajustes en la preparación para el Villarreal

Mientras tanto, el Levante continúa preparando el compromiso aplazado de la jornada 16 frente al Villarreal, que se disputará este miércoles a las 20.00 horas en el Ciutat de València. En la sesión matinal de este martes celebrada en la Ciutat Esportiva de Bunyol, el técnico granota ha tenido que gestionar varias situaciones médicas.

Unai Elgezabal volvió a frenar su actividad por molestias en la rodilla, mientras que Ugo Raghouber se incorporó parcialmente al trabajo colectivo a la espera del alta definitiva. Víctor García entrenó con normalidad junto al grupo. Por su parte, Roger Brugué continúa al margen, centrados en sus respectivos procesos de recuperación.

Etta Eyong, disponible para el próximo compromiso

En el apartado positivo, el Levante podrá contar con Karl Etta Eyong para el choque ante el Villarreal. El delantero camerunés ha completado con normalidad los últimos entrenamientos y estará disponible para entrar en la convocatoria, tal y como confirmó el propio Luis Castro en rueda de prensa.

La presencia de Etta Eyong ofrece una alternativa ofensiva adicional en un momento en el que la competencia en ataque se ha intensificado. Su participación dependerá exclusivamente de la decisión técnica, tras varias jornadas sin marcar y un bajón de rendimiento. Aun así, su disponibilidad supone un alivio dentro de un contexto marcado por las bajas en la zona media.

Con varias jornadas decisivas por delante, el Levante afronta un tramo exigente del calendario sin uno de sus referentes. La recuperación de Pablo Martínez se convierte así en uno de los focos principales del cuerpo médico y del propio vestuario, consciente de que cada pieza cuenta para lograr la permanencia.