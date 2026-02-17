Hace historia con el Levante en Primera División a sus 17 años

Se llama Nacho Pérez y, pese a estrenarse con derrota en el derbi contra el Valencia, se marchó con un objetivo cumplido

Nacho Pérez ya había estado en el banquillo del Levante varias veces, pero sin jugar. Esta vez le tocó salir de titular.IMAGO

El defensa Nacho Pérez, de apenas 17 años, se convirtió este domingo en el futbolista más joven en jugar con la camiseta del Levante en Primera División.El canterano, que hasta el próximo 1 de septiembre no cumplirá 18 años, fue titular en el derbi ante el Valencia, que el Levante perdió por 0-2. El carrilero fue sustituido en el minuto 78 por su compañero Paco Cortés.Nacho Perez, un lateral derecho formado desde hace una década en la escuela del Levante, ya había debutado esta temporada con el Levante en la Copa del Rey. Primero, jugó cinco minutos en Cieza el 3 de diciembre de 2025 y, catorce días después, fue titular ante la Cultural Leonesa.Hasta ahora, el futbolista más joven en jugar en Primera con el Levante era el portero Álex Primo, que jugó el penúltimo partido de la temporada 21-22 con 17 años y diez meses. El meta, que sigue en la plantilla, disputó el encuentro completo en la victoria por 3-1 ante el Deportivo Alavés en València en su único compromiso oficial con el primer equipo del Levante.

Sin embargo, el futbolista más joven en debutar con el Levante es el defensa Buba Sangare, que jugó en Copa del Rey en diciembre de 2023 a los 16 años y cuatro meses y, al acabar esa temporada, fue traspasado al Roma italiano.

Y un día después, el canterano se mostraba así de feliz pese a la derrota en los medios oficiales del club: "Debutar en el Ciutat de València es el sueño de cualquier niño que está en la cantera ‘granota’ y lo he podido hacer realidad. Estoy un poco fastidiado porque no fue el resultado que quería el equipo, pero, a nivel personal, contento por poder debutar con 17 años en el primer equipo del club en el que llevo ya diez años”.

Sobre los pensamientos que tuvo en su mente las horas antes, confesó lo siguiente: “Se me pasaba por la cabeza estar tranquilo, que mi familia y mis compañeros iban a estar conmigo y que tenía que dar el cien por ciento. Cuando terminé, el móvil lo tenía a tope de mensajes de mucha gente dándome la enhorabuena, diciéndome que lo merecía”.

En este sentido, señaló el lateral que sus compañeros le dijeron que estuviera “tranquilo” y que demostrara “lo que sabía hacer”. Además, Nacho Pérez se mostró encantado por compartir terreno de juego con otro compañero del Atlético Levante, el extremo Kareem Tunde.

“No pensábamos que podía ser este año, el míster nos ha dado la oportunidad y hemos podido jugar juntos”, recalcó el lateral, que destacó que el hecho de estar con el primer equipo “siempre es sumar” para su desarrollo profesional.

Otro contratiempo para el Levante

El futbolista del Levante Pablo Martínez sufre una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, ha informado el club valenciano en un comunicado.El capitán del Levante tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 78 del partido ante el Valencia del pasado domingo después de sufrir una falta del valencianista Guido Rodríguez.Pablo Martínez, según fuentes conocedores de la lesión, podría estar alrededor de un mes y medio de baja. El jugador fue operado de esta rodilla en marzo de 2023 al sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior.