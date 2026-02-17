Luís Castro habla sobre las opciones de salvarse del Levante, la polémica con Comert y el bajón de Carlos Álvarez

El técnico levantinista ha comparecido en rueda de prensa con motivo de la previa del partido aplazado contra el Villarreal y ha analizado toda la actualidad granota

El Levante tiene un as en su manga para volver a soñar con la permanencia en Primera División. Tras el derbi perdido ante el Valencia, afronta otro derbi en el Ciutat de Valencia, esta vez contra el Villarreal, con la ilusión de poder darle la alegría que no le dieron a su afición el pasado domingo.

Y en la previa de este partido que en su día fue aplazado por las condiciones meteorológicas, ha hablado el técnico Luís Castro. El técnico portugués ha repasado toda la actualidad del equipo y se ha mostrado tranquilo porque ve que la actitud de su vestuario está siendo muy buena pese a las dos últimas derrotas. Sin vencen al Villarreal se situarán a cuatro puntos de la salvación, si no, continuarán a siete tanto del Rayo (que tiene un partido menos) y del Elche.

- Sobre el rival: "No hablamos de la calidad del equipo. Tiene partidos que no gana pero hace daño a los adversarios. En conceptos colectivos es de los mejores equipos, con cosas que nos gustan mucho. ¿Cómo pararlos? Estar muy concentrados en cada situación. Normalmente los partidos se deciden por falta de concentración. Para jugar partidos así no puedes tener momentos buenos y otros en los que no estás al cien por cien. Nos va a dar trabajo el Villarreal, pero tiene debilidades. Hay que ser colectivos al máximo".

- La opciones de permanencia: "¿Quién tiene esa sensación de descenso? Cuando vine decía que era un tonto porque había descendido. Hay personas que han dicho que era imposible y que era un tonto por venir. No era mi sensación de que era imposible. Tenemos la media de puntos superior. Si estamos mejor que cuando venimos, tras jugar ante Atlético de Madrid, Real Madrid, Bilbao, Sevilla... Si estamos con mejor media de puntos, ¿por qué no voy a creer? Los que crean como yo los quiero conmigo. Quedan muchos puntos y vamos a pelear contra todos y contra todo".

- El bajón de Carlos Álvarez: "Estamos intentando todas las semanas de trabajar quitándole alguna carga para que llegue de la mejor forma posible a los partidos. Tiene características distintas y trabajamos el posicionamiento. Le gusta tener mucho el balón pero a veces no estás donde puedes hacer más daño. Los partidos de Carlos en Segunda y en Primera es muy claro que estamos intentando que sus posiciones sean más diferenciales. El jugador tiene sus características y le gusta mucho el balón. Estamos trabajando con él para mejorar. Queremos que dé su mejor versión porque puede dar su mejor versión".

- Polémica con Comert, jugador del Valencia: "No voy a hablar más de eso, pero todos han visto lo que ha pasado. Es muy claro por qué se ha generado tanta confusión. Son cosas que no voy a poder controlar. Continuamos en frente. Mi trabajo es que el equipo haga las cosas lo mejor posible".

Un nuevo contratiempo para Luís Castro

El futbolista del Levante Pablo Martínez sufre una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, informó el club valenciano en un comunicado.

El capitán del Levante tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 78 del partido ante el Valencia del pasado domingo después de sufrir una falta del valencianista Guido Rodríguez.

Pablo Martínez, según fuentes conocedores de la lesión, podría estar alrededor de un mes y medio de baja. El jugador fue operado de esta rodilla en marzo de 2023 al sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior.