Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la octava jornada en Milano Cortina 2026

Noruega ha aprovechado la jornada para dar un nuevo golpe al medallero y destacarse en primera posición con un renta de cuatro oros respecto a Italia

Jordan Stolz, con la medalla de ora de los 500 metros en patinaje de velocidad.IMAGO

¡Vaya jornada la de este sábado 14 de febrero! San Valentín nos ha traído emoción y grandes historias en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 como la de Van't Wout logrando su segundo oro en patinaje de velocidad o la remontada en el último salto de Domen Prevc ante Ren Nikaido.

Aunque se han repartido medallas en hasta siete modalidades, la realidad es que la noticia del día es que hasta dos oros han ido para Noruega, lo que les lleva a ponerse con 10 y destacarse en cabeza con cuatro más que el segundo clasificado, Italia.

Y si buscamos historias curiosas ojo a la de Domen Prevc, que es el cuarto de su familia que logra medalla en unos Juegos de Invierno –ya tiene dos oros en su haber–.

Medallas de la jornada 8 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Moguls dobles

1. Jakara Anthony (AUS): 20 puntos

2. Jaelin Kauf (USA): 15 puntos.

3. Elizabeth Lemley (USA): 18 puntos

Relevo de esquí femenino

1. Noruega - 1:15:44.8

2. Suecia - 1:16:37.7

3. Finlandia -1:16:59.5

500 metros de patinaje de velocidad

1. Jordan Stolz (Estados Unidos)

2. Jenning de Boo (Países Bajos)

3. Laurent Dubreuil (Canadá)

Saltos de esquí en trampolín largo

1. Domen Prevc (Eslovenia)

2. Ren Nikaido (Japón)

3. Kacper Tomasiak (Polonia)

Skeleton femenino

1. Jannie Flock (Austria)

2. Kreher (Alemania)

3. Pfeifer (Alemania)

1.500 metros de patinaje de velocidad (masculino)

1. Van't Wout (Países Bajos)

2. Hwang (Corea del Sur)

3. Kruzbergs (Letonia)

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 13 de febrero

1. Noruega - 10 oros, 3 plata, 7 bronces (20 medallas)

2. Italia - 6, 3, 9 (18)

3. Estados Unidos - 5, 8, 4 (17)

4. Austria - 4, 6, 3 (13)

5. Francia - 4, 6, 2 (12)

6. Alemania - 4, 5, 4 (13)

7. Países Bajos - 4, 4, 1 (9)

+. Suecia - 4, 4, 1 (8)

9. Suiza - 4, 2, 3 (9)

10. Japón - 3, 4, 8 (15)

11. Australia - 3, 1, 0 (4)

12. Chequia - 2, 2, 0 (4)

13. Eslovenia - 2, 1, 0 (3)

14. Corea del Sur - 1, 2, 2 (5)

15. Gran Bretaña - 1, 0, 0 (1)

+. Kazajstán - 1, 0, 0 (1)

+. Brasil - 1, 0, 0 (1)

18. Canadá - 0, 3, 5 (8)

19. China - 0, 2, 2 (4)

20. Polonia - 0, 2, 0 (2)

21. Nueva Zelanda - 0, 1, 1 (2)

22. Letonia - 0, 1, 0 (1)

23. Bulgaria - 0, 0, 2 (1)

24. Bélgica - 0, 0, 1 (1)

+. Finlandia - 0, 0, 1 (1)