El problema del Betis con el nueve y la delantera

El conjunto verdiblanco ha echado mucho de menos al Cucho Hernández durante su lesión, pero los problemas del conjunto verdiblanco con el punta de referencia vienen desde mucho más atrás

Esta semana, concretamente el miércoles 11 de febrero, volvía al trabajo con el grupo el Cucho Hernández. El delantero colombiano es uno de los puntales del conjunto que entrena Manuel Pellegrini y volvió a ejercitarse con el resto de sus compañeros tras perderse ocho encuentros después de la lesión muscular que sufrió el pasado 10 de enero ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, hasta cuando llevaba anotados diez goles en 23 partidos disputados, ocho de ellos en liga.

El equipo verdiblanco ha echado mucho de menos al atacante cafetero, puesto que no hay ninguna duda de que es la referencia ofensiva del equipo. El Chimy Ávila y Cédric Bakambu han demostrado no estar al nivel y ser insuficientes para los registros goleadores que necesita un equipo de las aspiraciones del Real Betis. Tampoco está encontrando el gol Pablo García, que las oportunidades que ha tenido no ha jugado como '9' y no ha podido ver portería con la facilidad con que lo ha hecho en las categorías inferiores.

Aunque el Betis posee una de las plantillas más potentes de LaLiga en la parcela ofensiva, distando mucho los jugadores de tres cuartos de campo en adelante con la defensa, lo cierto es que el conjunto heliopolitano tiene un problema con el '9'. Pese a que el Cucho ha cogido ese rol, el colombiano no es un delantero centro puro, algo que se nota cuando hace falta una referencia ofensiva.

Temporadas atrás, el Betis contó en la delantera con Vitor Roque, Juanmi, Willian José, Borja Iglesias, Ayoze Pérez, Loren Morón, Raúl García de Haro, Sanabria, Sergio León, Narváez, Zozulya o Álex Alegría, pero por muchos que han venido, nadie ha sido capaz de igualar el rendimiento de Rubén Castro.

Bien es cierto que el canario no ganó ningún título con el Betis, que llegó a estar en el equipo que descendió a Segunda, que no ha sido internacional con la Selección, pero el cuadro verdiblanco tiene un lastre en la posición de '9' desde su marcha. No habiendo sido capaz de encontrar un reemplazo de garantías para él.

Por momentos, Borja Iglesias parecía que lo sería, siendo el '9' por el que más dinero se pagó, levantando una Copa del Rey y llegando a ser internacional con la elástica verdiblanca, pero su rendimiento duró poco y no salió del todo bien de Heliópolis. Ahora es el Cucho el que parece que puede afianzarse como el delantero centro que tanto necesita el Betis, pero todavía no ha encontrado a nadie que tenga el olfato goleador del 'Tiburón', siendo ese el verdadero problema del ataque bético.