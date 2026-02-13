Una 'marea verde' en Palma de Mallorca que asciende al podio de la 25/26

Los aficionados verdiblancos agotan las 700 entradas cedidas por el club bermellón, que ha detectado una compra masiva e inusual en otras zonas de Son Moix

Solamente el Elche CF, en el partido de la primera jornada de LaLiga 25/26, ofreció más entradas al Real Betis para sus aficionados, que colmaron el Martínez Valero con alrededor de 1.300 localidades verdiblancas y no blanquiverdes. La segunda mayor remesa en el torneo doméstico de la regularidad llegó a principios de este mes por parte del RCD Mallorca, que teme ahora sentirse en minoría en Son Mox este domingo, pues, pese a que el duelo de la 23ª jornada está programado a las 21:00 horas y en vísperas de un día laborable, se calcula que habrá más de 1.000 hinchas heliopolitanos en Palma.

Así lo avanza 'Diario de Mallorca', que alude a un llamamiento de la entidad bermellona, a través de sus futbolistas y de otras promociones, para que los seguidores baleares no abandonen a la escuadra que adiestra Jagoba Arrasate, que buscará su tercer triunfo consecutivo como local para escapar de la quema clasificatoria. Y es que las 700 entradas al precio reducido de 30 euros, fruto del convenio 'Grada Visitante' que ha firmado de nuevo la mayoría de entidades de Primera división, se agotaron, al tiempo que el anfitrión ha detectado un movimiento inusual en otras zonas del estadio, aprovechando que no hay una declaración de Alto Riesgo que impida la presencia de aficionados rivales fuera de la zona acotada.

La compra de tickets en taquillas y el uso al margen de la ley de abonos del RCD Mallorca, ofrecidos por la reventa a la colonia hispalense en la capital balear y a otros muchos hinchas atraídos por la magnitud del oponente, podría elevar la presencia de espectadores verdiblancos en el feudo rojinegro, donde el aforo de 26.020 personas hace bastante que no se cubre. El récord del presente curso está en las 23.318 congregadas ante el FC Barcelona en la primera jornada, seguido de las 21.027 ante el Atlético de Madrid en la quinta, aunque el promedio del resto de duelos ronda los 15.000.

Palma del Río y Elche se llevan la palma por ahora: los mayores desplazamientos de la temporada

Los alrededor de 2.500 aficionados béticos que presenciaron en directo la eliminatoria copera en Palma del Río constituyen hasta la fecha el mayor desplazamiento del curso, facilitado por la cercanía y la posibilidad de viajar por carretera. En segundo lugar se sitúan los 1.300 que estuvieron en Elche, 'Top 1' de LaLiga, puesto que, si bien en Europa League la UEFA exige que se reserve el 5% del aforo a los hinchas foráneos, el Real Betis no agotó ni de lejos las 1.450 entradas que tenía en Grecia ante el PAOK (unos 200-300 béticos viajaron) ni las 1.140 para Genk (algo menos de 500 estuvieron). Sí hubo más de 800 en Murcia, hasta ahora el tercer mejor registro.