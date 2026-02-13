Esperanzas con Cucho Hernández en el Betis y preocupación creciente con Antony

El delantero cafetero no está descartado para Mallorca tras reaparecer hoy con el grupo para entrenarse de forma parcial, al igual que Chimy Ávila, mientras que sus reconocidas molestias pasan factura con el brasileño

La plantilla del Betis ha completado en la mañana de este viernes el penúltimo entrenamiento de cara al partido del próximo domingo contra el Mallorca en Son Moix, importante para confirmar las grandes sensaciones del Metropolitano y seguir vivo en la lucha por la Champions League.

En este sentido, todos los focos estaban puestos en si Cucho Hernández se unía al grupo en esta sesión realizada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol después de que ayer nuevamente lo hiciera al margen del grupo. Y es que de su presencia dependía prácticamente que estuviera o no para el choque contra los bermellones.

Buena noticia con Cucho Hernández

Finalmente, el delantero colombiano deparó una buena noticia a medias, pues, al igual que Chimy Ávila, se sumó al grupo para trabajar de manera parcial: empezó integrado para después retirarse y continuar en solitario.

Esta aparición da esperanzas de cara a su participación contra los bermellones, que ahora mismo no está descartada, quedando a expensas de lo que ocurra en el entrenamiento de mañana, el último antes de partir hacia Mallorca.

Es cierto que, la reaparición de Cucho se está demorando más de lo esperado, pues Pellegrini, en su momento, no descartó que llegara para la Copa, pero no fue así y tampoco estuvo disponible para el segundo enfrentamiento contra el Atlético en tres días. Ahora es duda para la cita contra los baleares después de una larga lista de encuentros sin el colombiano. De hecho, ya ha causado baja en un total de ocho partidos desde que se lesionara contra el Real Oviedo.

Al igual que punta cafetero, Chimy Ávila entrenó de manera parcial y es una incógnita si llegará a tiempo al desplazamiento a tierras mallorquinas. Los que seguro que no estarán serán los lesionados Bellerín, Isco, Lo Celso y Amrabat, ausentes en la sesión de hoy e inmersos en sus respectivos proceso de recuperación.

Incertidumbre con Antony, otra vez ausente

También es relevante que, después de haberse sumado ayer al trabajo con los demás, Antony se quedó en el gimnasio, como ocurrió el miércoles para ejercitarse de manera individual, lo que aumenta la incertidumbre con respecto al choque en Son Moix.

Cabe recordar que el propio futbolista reconoció recientemente que está jugando con molestias. "Desde el partido del Getafe vengo jugando con muchas molestias. Me incomoda mucho; intento hacer las cosas, pero es difícil. Estoy haciendo tratamientos, porque no me gusta estar fuera. Sé el dolor que siento tras cada partido. No uso eso como excusa; siempre intento dar lo mejor y me cuido mucho para estar siempre disponible para el Betis", explicó el futbolista bético.