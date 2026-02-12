Alessio Lisci reconoce la clave de la mejoría de Osasuna: "Eso significa que el equipo está dando un paso adelante"

El técnico de Osasuna, compareció ante los medios de comunicación, para valorar el encuentro contra el Elche, donde explicó que el equipo atraviesa una buena racha, en parte, por el juego en los partidos sin bajas como las de Aimar Oroz o Moncayola

Osasuna se enfrentará mañana al Elche en el Martínez Valero, en el choque correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Por ello, Alessio Lisci ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones tras la buena racha de su equipo, que lleva tres victorias en los últimos cuatro encuentros. Además, el técnico italiano ha alabado la figura de Raúl García de Haro, que viene de marcar el gol que le dio los tres puntos al conjunto navarro frente al Celta de Vigo el pasado viernes.

Alessio Lisci, sobre la vuelta de jugadores disponibles

En este sentido, Alessio Lisci, en la previa del partido contra el Elche, resaltó el hecho de poder tener jugadores disponibles: "La clave es seguir, todo jugador que esté disponible mejor. Hay que seguir, lo que hemos hecho el fin de semana pasado ya no vale. Nos vemos bien y capacitados para todo, pero delante va a haber un gran equipo y tenemos que hacer un partido tremendo para sacar algo positivo. Primera división es muy difícil. Ellos recuperan a Rafa Mir, que es esencial para ellos y seguro que nos pondrán en apuros". Sobre la posibilididad de ver a Iker Muñoz y Torró, el técnico de Osasuna afirmó que "pueden jugar juntos, sí. Estoy muy contento de tener más posibilidades. Aún nos quedan variantes nuevas por usar. Estamos bien, pero hay que seguir evolucionando. Todos los equipos van creciendo y te tienes que reinventar constantemente. Somos capaces de variar diferentes situaciones. Estamos en un punto bueno, es más reconocible y se acerca más a lo que tengo en la cabeza".

De esta manera, Alessio Lisci destacó la mejoría de su equipo en las últimas jornadas de LaLiga EA Sports: "Somos más constantes los 90 minutos. Estamos siendo capaces de hacer buenas segundas partes. También estamos acertando en los momentos claves. Cuando estábamos en la dinámica mala, no lo merecíamos. Ahora ha cambiado la cosa y parece que atraes a la suerte. Esto es fútbol por eso hay que tener una perspectiva real más allá del resultado. Aún y todo creo que seguimos teniendo menos puntos de los que hemos merecido en total. Pero sí que estamos remontando".

Alessio Lisci analiza al Elche de Eder Sarabia

Alessio Lisci valoró lo que espera del Elche en el día de mañana, con el que empataron a uno en el encuentro del 25 de septiembre en El Sadar: "Ellos tienen algún matiz parecido al Celta, aunque luego son muy diferentes. En la ida lo solventamos bien. Sabemos cómo le podemos jugar pero seguro que nos tratarán de sorprender. El Elche compite contra todos los equipos. No está perdiendo sin competir. Hemos estado bien sin Aimar y sin 'Monca', que antes cuando no los teníamos era un problema. Eso significa que el equipo está dando un paso adelante. Pero los queremos en el campo y con nosotros". Por otro lado, el técnico de Osasuna no dudó resaltar el momento de forma de Raúl García de Haro: "Es un plus enorme. Es un titular que está en el banquillo y el otro día lo demostró. El gol del otro día es increíble, es complicado no, lo siguiente".

Por último, Alessio Lisci fue preguntado por las decisiones arbitrales y el objetivo en la clasificación de LaLiga EA Sports: "No están muy claras algunas situaciones. Pero hay que aceptar, son humanos y nos equivocamos todos. Esperemos que al final de año se compense. Con 29 puntos no nos salvamos, así que hay que seguir sumando y llegar cuanto antes a los 42. Les he apretado a los jugadores, pero no hacía falta porque están muy concienciados".