Víctor Muñoz, elegido jugador del mes de Osasuna, brilla en su primera temporada fuera del Real Madrid

El delantero del conjunto de Alessio Lisci ha cerrado enero con dos goles, ante el Real Oviedo y Villarreal, sumando cuatro en total en lo que llevamos de campeonato y cinco contando con el que logró ante el Ebro en Copa del Rey

Víctor Muñoz ha caído de pie en Osasuna. El delantero de 22 años, que dijo adiós al Real Madrid tras pasar por las diferentes categorías de La Fábrica, está irrumpiendo con fuerza en su primera temporada en el conjunto de Alessio Lisci. En este sentido, el exjugador merengue ha sido nombrado mejor jugador del mes de enero, donde ha logrado dos goles en seis partidos, de los cuáles el equipo navarro ha perdido dos, ha ganado dos y ha empatado los otros dos. De esta manera, el futbolista catalán ha comentado sus sensaciones en este tramo de la 2025/2026.

Víctor Muñoz, sobre su libertad en la delantera de Alessio Lisci

Víctor Muñoz, tras ser nombrado 'Jugador Kosner del mes', ha hablado en los medios oficiales de Osasuna sobre su libertad en la delantera: "Me siento cómodo en cualquiera de las posiciones de arriba, o un poquito más atrasado, donde siempre puedo ayudar al equipo y siempre intento dar el 100% a nivel defensivo. Siempre que pueda aportar a mis compañeros como ellos a mí, lo voy a intentar". Por otro lado, el delantero del conjunto de Alessio Lisci recordó la victoria del pasado 17 de enero al Real Oviedo, donde logró hacer un gol: "Un día muy bonito. Fue un partido complicado, que tuvimos que estar peleando hasta los 90 y tanto minutos, y yo creo que a base de esa garra y ese ADN, a final conseguimos la victoria. Poderlo celebrar aquí con la afición y con nuestra gente yo creo que fue lo más bonito".

Además, Víctor Muñoz analizó también el triunfo en Vallecas por 1-3, la segunda consecutiva tras la firmada ante el Oviedo: "La verdad es que necesitábamos esa victoria, sobre todo a nivel anímico, creo que veníamos haciendo las cosas bien. Era un partido muy, muy complicado, que supimos llevar y yo creo que el fruto fue esa victoria al final del descuento y el equipo lo dio todo". Por último, el exjugador del Real Madrid valoró el choque de este viernes frente al Elche en el Martínez Valero, que abrirá la jornada 24 de LaLiga EA Sports: "Siempre con ilusión, trabajando a nivel táctico lo que requiere el partido. Son un gran rival y encima en su campo. Sé que nos pondrán las cosas complicadas pero nosotros intentaremos dar el 100% para llevarnos la victoria".

Víctor Muñoz confirma el buen estado de forma y la confianza en Osasuna

Por su parte, Víctor Muñoz goza de la confianza de Alessio Lisci, que solo le ha dejado en el banquillo en el encuentro de Copa del Rey ante el Sant Jordi y en el de octavos de final ante la Real Sociedad, donde los de Pellegrino Matarazzo eliminaron a Osasuna. Sin embargo, el jugador de 22 años aún está lejos de la cifra goleadora que firmó con el Castilla en la temporada 2024/2025, logrando 11 goles. Por ello, el ex del Real Madrid apunta a entrar en el once inicial para el partido del viernes contra el Elche, además de la visita del conjunto de Arbeloa a El Sadar, fijado para el sábado 21 de febrero a las 18:30.