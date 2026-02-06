Celta - Osasuna en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga

Sigue en directo este encuentro de la jornada 23 de Primera división en donde el RC Celta quiere la victoria para escalar a la quinta posición de la clasificación, mientras que CA Osasuna desea el triunfo para continuar con su escalada y alejarse aún más de los puestos de descenso a Segunda división

El RC Celta si consigue la victoria se coloca quinto en la clasificación a expensas de lo que hagan Real Betis y RCD Espanyol en sus respectivos partidos, mientras que si CA Osasuna vence se alejará de manera casi definitiva de los puestos de descenso a Segunda división y se acercará a la séptima plaza que ostenta el RC Celta.

¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido entre RC Celta y CA Osasuna correspondiente a la jornada 23 de LaLiga. Un encuentro que abre este viernes una nueva tanda de partidos de Primera división y que es más importante de lo que parece para ambos conjuntos.

La temporada del equipo que entrena Claudio Giráldez está siendo magnífica, pero las sensaciones ahora no son todos buenas ya que perdió contra el Real Sociedad y ha empatado contra el Estrella, en UEFA Europa League, y el Getafe CF en los últimos tres encuentros que ha disputado.

El RC Celta llega a este partido en la séptima posición de la clasificación de LaLiga con 33 puntos, estando a dos puntos del Real Betis, quinto, y a uno sólo del RCD Espanyol, sexto.

Buenos resultados que le han catapultado a la novena clasificación con 26 puntos, adquiriendo 4 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división. De ganar se quedaría a sólo 4 puntos de la séptima plaza que ostenta el mismo RC Celta, su rival este viernes.

CA Osasuna, por otro lado, llega con más confianza que el RC Celta en este tramo de la temporada ya que ha enlazado dos victorias, frente a Real Oviedo y a Rayo Vallecano, y un empate, el Villarreal CF.

El árbitro del este partido entre el RC Celta y CA Osasuna es José Luis Munuera Montero. El andaluz está considerado como uno de los mejores colegiados del fútbol español en estos momentos.

Alineación titular de CA Osasuna confirmada. Este es el equipo en el que confía Jagoba Arrasate.

Ya está también confirmada la alineación titular del RC Celta para este partido contra CA Osasuna:

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, sigue fiel a su esquema: 3-4-3. Pero introduce algunas novedades en el once titular.

Quedan 30 minutos para el comienzo del partido entre RC Celta y CA Osasuna. Repasemos las alineaciones titulares de los dos equipos.

Dardo a Álvaro Núñez, fichaje del RC Celta: "A partir de cuando sus agentes buscaron lo mejor para él, equivocaron el camino"

Christian Bragarnik, dueño del Elche CF, ha manifestado que no le ha gustado nada cómo se ha marchado Álvaro Núñez.

Uno de los futbolistas que no podrá jugar este partido es uno de los últimos fichajes del RC Celta en el pasado mercado de invierno: Álvaro Núñez. El lateral derecho sufre un problema en el pubis.

Menos de 15 minutos para el comienzo del partido. Los dos equipos, RC Celta y CA Osasuna, ya están terminando de calentar y se preparan para saltar al terreno de juego y disputar el encuentro.

Tanteo en estos primeros cinco minutos. Un pequeño acercamiento del RC Celta que acabó en nada tras un saque de esquina.

RC Celta y CA Osasuna abren este viernes, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Balaídos, la jornada 23 de LaLiga. Un partido bastante importante para ambos equipos que tienen, de momento, objetivos totalmente distintos. El RC Celta desea la victoria para continuar en la pelea de la quinta posición de la clasificación de Primera división que actualmente ostenta el Real Betis, mientras que CA Osasuna quiere el triunfo para alejarse definitivamente de los puestos de descenso a Segunda división y acercarse un poco a la lucha por los puestos europeos.

El RC Celta llega a este partido de LaLiga contra CA Osasuna después de una serie de resultados en los que no ha tenido su mejor rendimiento. El equipo que entrena Claudio Giráldez ha encadenado tres partidos sin ganar. Un empate y una derrota en LaLiga y una igualada frente al Estrella Roja que le valió para terminar entre los 24 primeros clasificados en la UEFA Europa League, obteniendo el pase a la eliminatoria de play off.

El RC Celta sólo tiene la baja de Álvaro Núñez, por una lesión en el pubis que ya arrastraba en el Elche CF, mientras que Hugo Sotelo, Franco Cervi y Joseph Aidoo de quedan fuera por decisión de Claudio Giráldez.

El partido entre RC Celta y CA Osasuna será pitado por el árbitro José Luis Muniera Montero, del colegio andaluz.