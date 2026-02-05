Giráldez valora los fichajes de enero y la salida de Bryan Zaragoza: "Había un rumor de que nos llevábamos mal..."

El preparador celeste ha analizado lo que pueden aportar Álvaro Núñez a la defensa y Matías Vecino en la medular, además de hablar sobre la marcha definitiva del malagueño tras solo seis meses en Balaídos

Además de todo lo relacionado con el partido de este viernes, el estado de la enfermería y analizar sus opciones para conformar el once y el estado del rival, Osasuna, Claudio Giráldez también ha hablado largo y tendido sobre el mercado de fichajes de enero. El técnico del Celta ha dado su valoración del mismo, de las llegadas de Álvaro Núñez, Fer López y Matías Vecino, así como de la salida de Bryan Zaragoza.

Cómo está la pubalgia de Álvaro Núñez

"Es ir viendo un poco sus sensaciones. Lleva tiempo ya con esa molestia ahí, lleva tres semanas sin entrenar. Esta semana no ha hecho más allá que la primera tarea de cada entrenamiento y luego completar con readaptador, y creo que tampoco tenemos que tener prisa. Es una lesión puñetera en ese aspecto, creo que no puedes tener prisa ni correr, y va a ir un poco en función de sus sensaciones, y bueno, también tenemos que aprovechar este tiempo para que sea una adaptación más tranquila al nuevo equipo y ser positivos en ese aspecto".

Cómo encaja Vecino en el centro del campo

"Creo que es un jugador que puede jugar de seis, de ocho, y por eso mismo puede encajar con cualquier compañero del equipo en esa demarcación. Puede jugar en más altura, en menos, y tenemos jugadores que también tienen este mismo perfil, como Sotelo, Miguel, que también pueden jugar Ilaix en la base o más alto. Creo que pueden encajar cualquiera de las parejas, o incluso si usamos a Mingueza o a Fer en esas posiciones, creo que también podrían encajar, porque es un jugador que maneja varios registros, que es uno de los motivos por los que también quisimos que viniese, que nos da experiencia, que nos da empaque y que nos puede jugar dentro de la misma posición o parecida posición con distintos roles".

Valoración personal del mercado

"Las notas las valoraremos al acabar la temporada, darlas antes creo que es aventurarnos. Todos los cambios llevan una adaptación y cómo sea esa adaptación nos dirá si es bueno o malo. Creo que hay cosas positivas en el mercado, creo que a nivel económico es un buen mercado, creo que hemos sido capaces de completar el perfil que demandábamos desde el inicio de la temporada. Con la llegada de Fer, nos hemos fortalecido atrás con Álvaro, un jugador más que nos da ese perfil de poder jugar lateral-central, que solo teníamos a Javi en ese perfil derecho. Tenemos la experiencia de Matías y el hándicap de que seguimos siendo una plantilla muy extensa, que es muy difícil de gestionar, que aprovecho también para agradecer a todo el mundo cómo lo estamos llevando, porque creo que es muy difícil que con 28 jugadores no tengamos esta unidad y esta gente en el día a día tan implicada y tan sumando al equipo. Hemos perdido un perfil específico, que es uno para uno en el lado izquierdo, y hay cosas positivas y cosas no tan positivas dentro del mercado, y buscaremos competir igual de bien que lo hemos hecho hasta ahora, y tenemos una plantilla, para mí, similar a la que teníamos antes".

No saldrá nadie más a mercados todavía abiertos

"Está claro que es una plantilla muy larga, está claro que hay dificultad por mi parte para poder darle a todo el mundo lo que quiere y, a partir de ahí, hablaremos con los jugadores si se presenta alguna opción en alguno de estos mercados, pero bueno, yo doy por bastante cerrada la plantilla, no creo en eso, no siento que vaya a pasar algo por esos mercados".

Su trabajo con Marco Garcés

"Tenemos los despachos contiguos, o sea que, queramos o no, nos vemos mucho, y hablamos con él, con Álex, con todas las personas del cuerpo técnico, con la presidenta. Tenemos una comunicación muy buena, fluida, y luego también hay situaciones que no son meramente deportivas y que también tenemos que entender por nuestra parte. Creo que estamos en una línea correcta y común, y estoy de acuerdo en que los fichajes son cosas de todos, que las salidas son cosas de todos, y eso no significa que estemos al cien por cien de acuerdo en todo lo que pasa, porque es imposible; me pasa con Robert, que llevo trabajando con él muchísimo tiempo, pues con Marco también, pero desde una misma línea y una coherencia común".

Qué espera de Álvaro Núñez

"Lo conocemos desde su época de cantera del Barça, Athletic Club... Es un perfil de jugador para mí difícil de encontrar, igual que lo es el de Javi, es decir, jugadores que son capaces de defenderte dentro y fuera, que son capaces de jugarte cortos y largos, en este caso Álvaro incluso con capacidad para jugar en el lado izquierdo, incluso más por dentro. Es un jugador muy inteligente en lo táctico, con un margen de mejora muy grande, que también es algo que nos gusta, joven y con ambición. Ha hecho mucho esfuerzo para poder estar aquí y feliz por ello".

La salida de Bryan Zaragoza

"Sí, había el rumor de que nos llevábamos mal, alguna gente dijo no sé por qué. Tenemos buena relación, le tengo mucho cariño, es un muy buen chico y creo que ha hecho muchos avances con nosotros. Estoy muy contento de lo que nos ha aportado y ha tenido una oportunidad, ha considerado que era buena, que todo el mundo ha considerado que era buena, y me parece respetable su vida, su carrera, y desearle lo mejor, y agradecerle el tiempo con nosotros. Creo que es un mensaje en general: tenemos que respetar las decisiones de cada uno sobre su vida, lo digo siempre. Creo que es importante que los jugadores decidan sobre sus carreras, sobre sus vidas y, en este caso, a nivel económico, como es el caso de Álvaro también, dejan a sus clubes dinero, y lo acepto, lo entiendo y lo respeto, y me gustaría que todo el mundo lo viese de la misma manera. Entiendo que te puede gustar más o menos, te puede agradar más o menos, condicionar más o menos como aficionado de un club, pero creo que es importante dar el mensaje de que las opiniones se pueden mostrar con respeto y sin generar odio, que parece que está muy normalizado generar odio hacia las decisiones de cada uno sobre su vida, y creo que es totalmente legal todo lo que ha pasado".

Alternativas a Bryan Zaragoza en la plantilla

"No, igual que hemos hecho una adaptación para cuando vino Brian, tener más juego en el lado izquierdo y más movilidad en ese lado izquierdo, ahora tenemos perfiles distintos. Ganamos en juego interior, ganamos en juego desde dentro con más variables, no solo en el juego interior, sino más formas de poder atacar por dentro. En el lado izquierdo tenemos perfiles como Williot o Aspas, que nos pueden jugar dentro o fuera, y tenemos que jugar con eso. Pablo también nos puede jugar dentro o fuera, Ferran nos puede jugar dentro o fuera. Con Bryan estábamos cómodos pegados a banda y ahora tenemos que buscar cómo sorprender a los rivales; el equipo está preparado para dar esas soluciones. No hay que mirar atrás, hay que ver cómo vamos a estructurar el equipo para sorprender a los rivales y para estar cómodos nosotros con el perfil de jugadores que tenemos".