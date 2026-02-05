Giráldez descarta a Sotelo pero cuenta con Jutglà: "Tiene buenos recuerdos del partido de allí, está en línea ascendente"

El técnico ha explicado los motivos de la ausencia de Hugo Sotelo en la lista, aunque ha negado que no cuente con él, Núñez tampoco está por pubalgi pero sí Matías Vecino

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, ha comparecido esta tarde en rueda de prensa para analiza cómo llegan sus hombres al choque que abre la jornada 23 de LaLiga este viernes frente a Osasuna. Para empezar, el preparador de Porriño se ha encargado de repasar la enfermería, descartando al recién fichado Álvaro Núñez, Hugo Sotelo, Cervi y Aidoo.

"No está disponible Álvaro por la pubalgia. Ha hecho una cosita muy puntual con el equipo de inicio de sesión estas dos sesiones que ha hecho con nosotros, pero todavía está lejos de poder competir. Y las otras tres son decisiones técnicas. Hemos tenido una semana con tres días para entrenar, que creo que cuando tienes más de un día, que es lo habitual cuando estamos jugando Europa, pues tienes más tiempo para darle valor al entrenamiento y he considerado que los que más me han dicho son los que entran en la convocatoria, y también por el tipo de partido que tenemos, por la idea de la alineación que tenemos, hemos decidido hacerlo así".

Qué pasa con Hugo Sotelo

"Tú lo has explicado: tiene que ser estable, continuo en el rendimiento. Cuando está a su mejor nivel es un jugador que puede jugar perfectamente de titular en muchos contextos con nosotros, y cuando baja un poquito, a veces hay otro jugador que decidimos que juegue en su sitio. Es así de sencillo, y lo bueno de tener una plantilla de 28 jugadores es que la competitividad entre nosotros es altísima y que, a la mínima que veo que alguien no está a su mejor nivel, por diversos motivos, tenemos otras opciones para esa posición".

Vecino está para competir

"Sí, viene a entrenar con normalidad, está compitiendo, está jugando de hecho, le hemos visto a buen ritmo y entra en convocatoria ya".

No hay dudas con Sotelo

"No hay que darle más vueltas. Tenemos una plantilla muy larga, hay que dejar a gente fuera, y esta semana lo hemos decidido de esta forma. He hablado con él, sabe lo que pensamos, sabemos lo importante que puede ser para nosotros, confiamos mucho en él, y son seres humanos: hay semanas que estás mejor, que estás peor. Sotelo quiere estar aquí, yo quiero que esté Sotelo aquí, no hay mucho más que hablar. Es fundamental que el jugador quiera estar y que nosotros queramos que esté, si se dan esas dos cosas".

Las bajas de Osasuna

"Son el centro del campo más habitual para ellos, dos jugadores con muchísimos partidos en sus piernas y en Osasuna, que les da mucha estabilidad, pero creo que tienen una plantilla muy buena, se han reforzado muy bien. Para mí es uno de los equipos con más registros, que maneja más registros ya solo desde el banquillo. Creo que su entrenador es muy camaleónico, es capaz de mostrar un equipo muy distinto de un partido a otro. Son capaces de dominarte, como hicieron contra nosotros en la primera parte, jugando muy bien, con muchas movilidades, de apretarte alto, apretarte bajo, de contraatacarte, de hacerte mucho daño a balón parado. Para mí es un equipo completísimo y buscará cómo sorprendernos con Víctor Muñoz, con Moi Gómez, con Aimar Oroz, con Asier Osambela; no sé quién puede copar esas posiciones de dentro, si jugar con dos, con tres, lo veremos. Este es un partido para estar muy despierto, porque es un equipo que se adapta a muchos registros".

Lisci, su hómologo en el banquilllo

"Me parece que todos los entrenadores necesitan tiempo y está en un momento de forma muy buena. Creo que es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, si no me equivoco, porque es un entrenador que, a nivel táctico, necesita tiempo para trabajar, para que los jugadores lo entiendan y también para que la industria del club lo entienda. En ese aspecto es un entrenador que me gusta mucho ver, porque tiene muchos registros, maneja muchas variables dentro del equipo, en lo ofensivo y en lo defensivo, y creo que el fútbol tiende a eso. Me parece que es un entrenador que se lo ha currado, que tiene mucho mérito y mucho valor todo lo que le aporta a sus equipos".

La situación de Ferran Jutglà

"Evidentemente tiene buenos recuerdos del partido de allí, creo que hizo un partido muy completo, más allá de los goles. Trabajó mucho, nos dio mucho desahogo en momentos complicados. Es un jugador que nos aporta mucho cuando el equipo no está siendo capaz de tener control y dominio, porque de manera individual es capaz de sujetar balones, estirarnos y sacar individualmente muchas cosas. Mañana está en convocatoria porque está entrenando muy bien, porque le vemos en esa línea ascendente y es una posibilidad para mañana".