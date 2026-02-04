La posible salida de Aidoo, el futuro negocio con Tadeo Allende y el ingreso que deja Strand Larsen en el Celta de Vigo

En su repaso del mercado de enero, y en especial en el capítulo de salidas, Marco Garcés desveló que el central ghanés aún podría hacer las maletas y ofreció más detalles de las diferentes operaciones llevadas a cabo

El Celta de Vigo tuvo un movido mercado de enero tanto en el capítulo de entradas (Fer López, Matías Vecino y Álvaro Núñez) como en el de salidas, siendo la de Bryan Zaragoza la mas llamativa en este apartado. Pero hubo más "ofertas concretas y sondeos que hablaban de cantidades que hubieran solucionado" los problemas económicos de un club que ha presupuestado ingresar 32 millones de euros por traspasos antes del cierre del presente ejercicio.

Positivo balance económico del mercado de enero

En este sentido, el director deportivo, Marco Garcés, mostró su satisfacción, más allá del positivo balance deportivo, al asegurar que se ha reducido la masa salarial y se han conseguido "solucionan un poco las ventas del verano", si bien también admitió que la idea era haber cerrado más salidas de jugadores que no cuentan demasiado para Giráldez. "Probablemente deberíamos haber aligerado más la plantilla, pero también tenemos más variantes”, indicó al respecto.

La situación de Yoel Lago, Cervi y Marc Vidal

Así, el mexicano desveló que no ha habido ofertas por Franco Cervi ni se le ha planteado la rescisión, dándose por hecho que se marchará libre a final de temporada, mientras que en el caso de Yoel Lago sí hubo varios equipos de Segunda división interesados en su cesión, pero se tomó la decisión de que continuase, al tiempo que la marcha del meta Marc Vidal no pudo darse al depender de otras operaciones (la salida de Moldovan del Oviedo).

Aidoo cuenta con "interés de otros países con ventanas abiertas"

Diferente es el caso de Joseph Aidoo, que aunque logró cambiar su situación y empezó a contar para Claudio Giráldez, ya suma cuatro jornadas de LaLiga sin salir desde el banquillo y aún podría abandonar la disciplina viguesa. “Sé que hay interés de otros países con ventanas abiertas. Tuvo opciones antes que no quiso tomar, no sé qué hará ahora. No me atrevería a predecir lo que va a suceder”, explicó. Además, negó que hubiese recibido una propuesta del Valencia por el central, sin desvelar, como sí hizo en verano, si esa vía abierta se encuentra en México.

Sorprendido con Fran Beltrán y a la vez "agradecido"

Por otro lado, Garcés admitió que con Damián Rodríguez ambas partes pensaban que lo "mejor" era buscar una cesión, siendo "fácil" encontrarle destino (el Racing de Santander), y se mostró más sorprendido con la situación de Fran Beltrán, a quien pese a todo quiso dar las gracias (ha dejado 150.000 euros y un 15% de una futura venta). “Lo de Beltrán nos sorprendió porque no pensábamos que eso se fuera a dar, contábamos con él. El 17 de enero nos informó que quería partir, que tenía una buena oportunidad del Girona. En un par de días se resolvió la situación. Su traspaso nos ayudó a resolver el tema de la amortización pendiente, además de liberar masa salarial. Fue un profesional, se puede contar casi como canterano, llegó joven, amortizó más que nadie lo que se invirtió en él, brindó un gran rendimiento y tuvo una oferta superior a la que hubiéramos podido hacer. Agradecido a su rendimiento y cómo se despidió", zanjó al respecto.

"Confianza" en Ferran Jutglà

Otro nombre propio, por su parte, ha sido el de Ferran Jutglà, que no ha conseguido responder por ahora a las expectativas y tuvo también propuestas para salir, entre ellas una del Espanyol, si bien en el Celta de Vigo confían en que logre darle la vuelta a su situación. "Tuvo muchas ofertas de muchos lugares distintos. Nosotros decidimos que se quedara porque tenemos mucha confianza en él”, destacó el director deportivo.

Buenos negocios con De la Torre y Tadeo Allende

El mercado de enero, además, ha dejado en Balaídos los traspasos de Tadeo Allende (5 millones) y Luca de la Torres (300.000 euros), siendo ambos explicados con detalles por Marco Garcés. "El 6 de noviembre sabemos que el San Diego no va a ejercer la opción de compra por Luca. Termina la negociación el 30 de diciembre, un mes y medio en la búsqueda de equipo. Es un movimiento que permite recuperar amortización y con el que liberarnos de masa salarial", señaló sobre el ya centrocampista del Charlotte FC.

Más provechada, en cambio, ha sido la venta del extremo argentino al Inter Miami. "El 20 de noviembre nos informa el Inter de que quiere hacerse con Tadeo de forma definitiva. Fueron dos meses de negociación larguísima y dura, el jugador estaba definido a jugar en Miami y nosotros creíamos que lo mejor era no traerlo de vuelta. Sería devaluarlo en un momento alto", destacó, apuntando además que se ha recuperado lo invertido y el Celta de ha guardado un 50 % que esperan "poder convertir en mejores dividendos".

La cesión "beneficiosa" de Unai Núñez y el "piquito" que deja Strand Larsen

De otro lado, otra operación ha sido la que ha tenido como protagonista a Unai Núñez, que ha roto su cesión en el Hellas Verona por deseo propio para recalar bajo la misma fórmula en el Valencia, siendo calificada la misma de "beneficiosa" económicamente por Garcés, que también desveló la ganancia que ha dejado el traspaso de Strand Larsen del Wolverhampton al Crystal Palace por casi 50 millones: "No es mucho, pero este año vinieron muchos piquitos que ayudan a resolver asuntos. Será sobre los 300.000 euros".