Yoel Lago puede salir del Celta: Sporting, Zaragoza y Valladolid se interesan en su cesión

El joven central celeste apenas está contando para Giráldez y en Balaídos no ven con malos ojos su préstamo a uno de los clubes que se han interesado en Segunda división para que no vea frenada su progresión

El Celta de Vigo ha liberado ya una ficha en su plantilla, con la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander, y ha conseguido también, a priori, ganar el margen salarial que buscaba con los traspasos de Luca de la Torre al Charlotte FC y Tadeo Allende al Inter Miami, si bien este último aún no es oficial. A partir de ahí, los esfuerzos se centran en el fichaje del deseado enganche que no se pudo firmar en verano, siendo el regreso de Fer López el gran objeto de deseo en Balaídos. Pero además de negociar una cesión con el Wolverhampton, que podría ser por una campaña y media, tampoco se cierra la puerta de salida a otros futbolistas que no están gozando de muchas oportunidades.

"Marc Vidal es uno de los jugadores que tiene alguna opción para poder salir. Hay algún otro compañero que también la puede tener. Hay jugadores que la tienen y no les interesa, no les apetece salir ahora y es totalmente respetable. Hay otros compañeros que también están buscando poder tener alguna oportunidad afuera. Lo iremos viendo durante el mercado y, de momento, lo importante es que no nos debilitemos", ha asegurado al respecto este mismo sábado Claudio Giráldez.

El renacer de Aidoo, en contra de Yoel Lago

Entre los que no desean marcharse se encuentra Franco Cervi, firme en su decisión de agotar su contrato y marcharse libre en junio. En cambio, el meta Marc Vidal sí podría hacer las maletas rumbo al Oviedo, al tiempo que la situación de Joseph Aidoo ha cambiado y ahora incluso ni se descarta una renovación que parecía imposible. El ghanés fue el elegido la pasada jornada para suplir al tocado Starfelt en el once ante el Valencia y esa decisión del técnico pontevedrés viene a confirmar a su vez lo difícil que va a tenerlo Yoel Lago para contar con minutos esta temporada.

Los números de Yoel Lago con el Celta de Vigo

Tras su notable irrupción la campaña pasada, aunque ya había debutado en la última jornada de la 23/24, el central de Mondariz apenas ha participado en cuatro encuentros en LaLiga en la presente campaña, todos ellos en las siete primeras fechas del campeonato. No juega, por tanto, desde el pasado 28 de septiembre, participando únicamente desde entonces en dos encuentros en la Europa League y otros dos de Copa del Rey. En total, 571 minutos repartidos en ocho partidos.

En un primer momento, la intención del canterano celeste era la de quedarse y pelear por un sitio. Pero a sus 21 años, en el club gallego no ven con malos ojos la posibilidad de una cesión para que no vea frenada su progresión, pues sí se cuenta con él de cara al futuro, como demuestra la renovación firmada el pasado verano hasta 2029. Ahora está por ver si el defensor cambia de opinión al ver cómo hasta tres equipos de Segunda división se han interesado por su préstamo.

La prioridad del Celta para aceptar una cesión de Yoel Lago

Según informa el periodista Ángel García (Cazurreando), tanto el Sporting de Gijón como el Zaragoza buscan un central y tienen en su agenda a Yoel Lago. Ninguno de ellos anda precisamente boyante económicamente, pero el aspecto económico no será en principio un problema, pues su ficha es de las más bajas de la plantilla y el Celta priorizaría un acuerdo que le garantice de algún modo contar con minutos. Además, también el Valladolid lo tiene en su radar, aunque en el caso de los pucelanos la necesidad es menor después de haber reforzado ya el eje de la zaga con el sevillista Ramón Martínez.