El RC Celta da otro paso para hacer realidad el fichaje de Fer López

El club gallego tiene como objetivo principal en este mercado de fichajes de invierno el regreso del canterano quien no está teniendo minutos en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League. El futbolista quiere volver, pero primero tenía que esperar que el RC Celta resolviera un pequeño problema con las fichas que va a solventar en breve

El RC Celta, aunque está muy contento con su plantilla, tiene en sus planes mejorar el equipo que tiene a su disposición Claudio Giráldez de cara a la recta final de la temporada, siendo el objetivo número uno el fichaje de Fer López, su canterano que no está jugando absolutamente nada en el Wolverhampton Wanderers. El club gallego está en negociaciones con el inglés, pero antes tenía que resolver un problema con las fichas: tenía que dejar una libre para hacer hueco a Fer López. Una situación que está a punto de resolver gracias a la marcha de Damián Rodríguez.

El RC Celta tiene todas las fichas ocupadas y eso no permite la llegada de Fer López

Uno de los problemas que tiene el RC Celta en esta temporada es que la plantilla que tiene a su disposición Claudio Giráldez, su entrenador, es excesivamente amplia: llega a los 28 futbolistas contando a los jugadores que dorsal del filial que están en dinámica del primer equipo. Es decir, del dorsal 1 al 25, todos tenían dueño y, por tanto, para que Fer López llegara alguien tiene que salir y el elegido ha sido Damián Rodríguez.

Damián Rodríguez, futbolista del RC Celta, se marcha cedido al Racing de Santander

Damián Rodríguez, portador del dorsal número 14, es el que va a dejar la ficha libre que el RC Celta necesita para inscribir a Fer López, por el cual negocia con el Wolverhampton Wanderers el cual es consciente que lo mejor para el talento español es que regrese al equipo gallego.

El RC Celta ha intensificado negociaciones con el Racing de Santander para que Damián Rodríguez aterrice en el equipo de Segunda división en calidad de cedido. El futbolista ya se mostró de acuerdo con la opción de salir a préstamo después de un inicio de temporada en la que sólo ha disputado con el RC Celta 377 minutos repartidos en 6 partidos.

La operación debe hacerse oficial en las próximas horas.

El RC Celta sigue negociando con el Wolverhamton Wanderers por Fer López

El RC Celta, por su parte, se encuentra negociando la cesión de Fer López con el Wolverhamtpon Wanderers al cual vendió al canterano por unos 25 millones de euros el pasado verano.

Fer López sólo ha jugado 2 minutos en los últimos 3 partidos que se han disputado en Navidad en la Premier League y su salida del Wolverhampton Wanderers está más que cantada, más después de que el propio jugador compartiera hace unos días una fotografía suya con la camiseta del RC Celta.

Un RC Celta que ahora negocia si traerlo cedido hasta el final de esta temporada o hasta el término de la siguiente campaña. Con esta situación, Sergio Álvarez, miembro de la directiva del club gallego, afirmó en DAZN que desean la vuelta de Fer López. "Al final esto acaba de empezar y el mercado es complicado. Al final todos aquí queremos que vuelva, pero no sabemos cuál es su decisión. Hay que tener paciencia. Al final entre todos decidiremos lo que sea mejor. Hay que hablar también con Claudio porque todos sabemos que tenemos muchos jugadores también. Hay que prestar atención a todo y después ver lo mejor para nosotros".