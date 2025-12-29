Damián Rodríguez da el visto bueno al Celta en torno a su fichaje

El Celta de Vigo y Damián Rodríguez coinciden en que lo mejor para el futuro del futbolista sea que salga cedido en este mercado de fichajes y trabajan conjuntamente para buscar un destino. El centrocampista es el jugador menos usado de la plantilla sin contar a los descartados por Claudio Giráldez y ve con buenos ojos salir del club

El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina y el Celta de Vigo ya empieza a moverse de cara a enero. El club celeste sigue teniendo, a pesar de dar salida en verano a varios jugadores, una plantilla demasiado amplia para el gusto de Claudio Giráldez. El técnico pontevedrés es el entrenador de LaLiga que más rota, pero aún así no encuentra hueco para los 28 jugadores que conforman el plantel celeste. En su lista de salidas para este mercado está Damián Rodríguez que da el visto bueno al Celta para buscar destibo en este mercado de fichajes sin desvincularse del Celta de Vigo.

Damián Rodríguez, en la lista de cedibles del Celta

El club gallego, ante la poca participación que está teniendo el canterano en los planes de Claudio Giráldez, ha decidido colgarle a Damián Rodríguez el cartel de cedible de cara a este mercado de fichajes, según ha adelantado Atlántico. En lo que va de temporada, el centrocampista no ha logrado hacerse un hueco en los planes del entrenador de Porriño y a sus 22 años entiende que lo mejor para su carrera es acumular minutos y experiencias, para luego volver curtido a Balaídos. Tanto futbolista como club comparten postura y han acordado buscar un destino para Damián Rodríguez. Esta campaña el mediocentro solo ha disputado 2 partidos de Liga, y ha sumado tres partidos más en la Europa League y otro en la Copa del Rey, para un total de 377 minutos, que le convierte en el jugador menos usado por Claudio Giráldez, al margen de los descartados Aidoo, Cervi y Marc Vidal, que están en la rampa de salida del Celta de Vigo de cara a este mercado de fichajes.

El Celta se centra en LaLiga

Mientras tanto, la prioridad en el Celta sigue siendo la campaña liguera. Para continuar con la buena dinámica de las últimas jornadas, la plantilla del Celta ha regresado este lunes a los entrenamientos tras haber disfrutado de ocho días de vacaciones por el parón navideño. El técnico Claudio Giráldez ha citado a sus futbolistas a las once de la mañana en la ciudad deportiva Afouteza, donde su equipo ha comenzado a preparar el primer partido del nuevo año, previsto para el sábado 3 de enero contra el Valencia en Balaídos. El Celta cierra un histórico 2025, en el que regresó a una competición continental siete años después, con un balance de 19 victorias, 14 empates y 15 derrotas. El equipo vigués se marchó al parón navideño ocupando el séptimo puesto de LaLiga con 23 puntos, cinco menos que el Betis.