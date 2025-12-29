El Celta pasa a la acción para blindar a Pablo Durán

El delantero acaba contrato en 2027 y desde Balaídos ya le han transmitido su intención de ampliar dicho vínculo, dado el buen rendimiento que viene ofreciendo desde que dio el salto de la mano de Claudio Giráldez

El Celta de Vigo tiene varios frentes abiertos de cara al mercado de enero. Para empezar, la principal misión es aligerar una plantilla demasiado amplia, que cuenta con hasta 28 efectivos. Jugadores como Aidoo, Franco Cervi, Damián Rodríguez o el meta Marc Vidal están en la rampa de salida. Pero, además, también se negocian los traspasos de Tadeo Allende y Luca de la Torre, muy cerca del Charlotte FC, pues ambos finalizan formalmente sus respectivas cesiones este 31 de diciembre. Así, solo cuando se haya abierto el necesario hueco físico y salarial en la plantilla se podrá activar la maquinaria para reforzarse con el mediapunta deseado, siendo el regreso de Fer López el gran sueño de todos en Balaídos.

Pero al mismo tiempo, Marco Garcés, director deportivo celeste, también trabaja pensando más allá de la ventana de transferencias invernal. En el aire está el futuro de aquellos jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio, como Iago Aspas, Marcos Alonso, Mingueza, Ristic o Fran Beltrán, que ha sido tentado por el Sevilla FC. E incluso se vigila ya a quienes tienen firmada su vinculación hasta 2027, para evitar que puedan entrar en unos meses en su último año de contrato, con lo que ello supone.

Los números de Pablo Durán

En este último grupo se encuentran veteranos como Borja Iglesias y Carl Starfelt, además del meta Iván Villar. Pero el caso más llamativo es el de Pablo Durán, que se ha convertido en uno de los grandes valores de la plantilla de la mano de Claudio Giráldez. El técnico pontevedrés decidió ascenderlo la pasada campaña y el de Tomiño está respondiendo no solo con su buen rendimiento (hizo 6 goles en 31 partidos en la 24/25 y en la presente ya ha firmado 5 en 19); sino que además aporta una polivalencia muy apreciada por el preparador celeste, pues puede actuar tanto en punta como en ambas bandas.

Un duro camino hasta la elite

De este modo, el Celta ya le ha transmitido a Pablo Durán la intención de ampliar su contrato, aunque de momento no se ha producido ninguna oferta concreta más allá de esa primera toma de contacto, según el diario As. A sus 24 años, es la recompensa al esfuerzo de un futbolista que ha sabido llegar a la elite tras una trayectoria un tanto atípica, pues con 20 años aún jugaba con el Porriño en la Preferente Gallega.

Fue su paso por el Compostela en Segunda RFEF lo que le abrió las puertas del club vigués, donde desembarcó en 2022 para integrarse en el filial, aunque esa misma campaña ya jugó 5 partidos con el primer equipo a las órdenes de Eduardo Coudet. Luego regresó al Celta Fortuna y allí se destapó precisamente con Giráldez, con 13 dianas en la 23/24, recogiendo ahora los frutos de todo ese trabajo.

No ha descansado en Navidad

Pocos saben mejor que Pablo Durán lo que cuesta llegar. Por ello, quiere seguir montado en el tren a toda costa y estas Navidades, mientras el resto descansaba, ha seguido trabajando para recuperarse cuanto antes de la lesión que sufrió en su hombro izquierdo ante el Real Madrid a comienzos de diciembre. Tras evitar el quirófano, el tomiñés ha acudido cada día a la ciudad deportiva para ejercitarse con el objetivo de estar en el primer encuentro de 2026, que tendrá lugar el 4 de enero ante el Valencia en Balaídos.