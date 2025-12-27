El RC Celta llega a un principio de acuerdo para su primera venta en el mercado de fichajes de invierno: Luca de la Torre

El club gallego no contaba con el centrocampista de Estados Unidos que tenía un buen cartel en la MLS de su país natal después de su buena temporada en el San Diego FC en el cual ha sido muy importante durante el año en el que ha estado cedido. El Charlotte FC gana la carrera por su fichaje

El RC Celta acelera la operación salida durante este mercado de fichajes de invierno en donde va a intentar colocar a todos y cada uno de aquellos futbolistas que no tienen cabida en el equipo que entrena Claudio Giráldez o que regresaban ahora después de cesión como son los casos de Tadeo Allende y Luca de la Torre. El primero de los futbolistas que va a salir es Luca de la Torre cuya venta al Charlotte FC de la MLS de Estados Unidos está prácticamente hecha.

Luca de la Torre se va del RC Celta para fichar por el Charlotte FC

El RC Celta tenía muy claro que Luca de la Torre debía abandonar el club celeste durante este mercado de fichajes de invierno en el cual volvía después de un año 2025 jugando en calidad de cedido en el San Diego FC de la MLS. Las negociaciones han avanzado en los últimos días y el RC Celta y el Charlotte FC ya tiene un principio de acuerdo para el traspaso de Luca de la Torre según informa The Athletic. Un movimiento que debería hacerse oficial próximamente.

De este modo, el RC Celta se quita de encima uno de sus problemas en este mercado de fichajes de invierno con un jugador con el que no contaba. El centrocampista tenía contrato con el club gallego hasta el 30 de junio de 2026. Es por ello, que el RC Celta no tenía mucha fe en conseguir dinero por este traspaso ya que la cercanía de su expiración contractual hacía que los clubes interesados no estuvieran por la labor de desembolsar una gran cantidad de efectivo para fichar al centrocampista.

De hecho, será el San Diego FC, en donde ha estado cedido el centrocampista en este año 2025, el que se llevará unos 50.000 dólares gracias a los Fondo de Adjudicación de Derechos de la MLS.

Se cumple, de este modo, la palabra de Marco Garcés, director deportivo del RC Celta, quien señaló hace unos días que la salida de Luca de la Torre estaba a punto de darse. "Por Luca aparecieron varias ofertas de la liga americana y estamos cerca de llegar a un acuerdo".

Luca de la Torre nunca terminó de cuajar en el RC Celta

Luca de la Torre cierra así su etapa en el RC Celta al cual llegó en el verano del año 2022 procedente del Heracles de la Eredivisie de Países Bajos a cambio de 1'4 millones de euros.

El centrocampista comenzó jugando bastante en la dos primeras temporadas en el RC Celta, 2022/2023 y 2023/2024, pero en la campaña 2024/2025 perdió mucho protagonismo y en el mes de enero optó por irse al San Diego FC en donde este año ha disputado 37 partidos y 2.434 minutos en los que ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia.