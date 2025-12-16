Marco Garcés recoge el guante de Mingueza y aclara cómo están las negociaciones con Tadeo Allende y Luca de la Torre

El director deportivo del RC Celta, que recientemente renovó hasta el 30 de junio de 2030 con el club gallego, se mostró muy optimista con la continuidad del catalán, y señaló que la salida de Luca de la Torre está muy encaminada, mientras que la de Tadeo Allende está aún lejos de culminarse porque hay diferencias

Marco Garcés compareció ante los medios de comunicación después de que se hiciera oficial, hace unos días, su renovación como director deportivo del RC Celta en el cual seguirá hasta el 30 de junio de 2030. El máximo jefe del departamento de fichajes y salidas del club gallego aprovechó la ocasión para hablar sobre la situación contractual de algunos jugadores, destacando, sobre todo, sus palabras sobre la renovación de Óscar Mingueza y los más que posibles traspasos de Tadeo Allende y Luca de la Torre, quienes han estado cedidos en equipos de la MLS de Estados Unidos.

Marco Garcés abordó la situación de Tadeo Allende. El argentino ha hecho una gran temporada y el Inter Miami lo quiere retener, pero el renovado director deportivo del RC Celta advirtió que los dos clubes mantienes diferencias notables por el momento. River Plate no pierde de vista al futbolista ya que también lo quiere fichar. "Lo de Tadeo Allende ha sido muy satisfactorio. Hizo 25 goles, rompió el récord en un playoff y eso lo ha supuesto el interés de varias partes. Inter de Miami ya declaró su interés, ya hizo algún acercamiento, todavía estamos muy lejanos en cuanto a los números, hay que esperar. La ventana de ellos es hasta marzo, tendremos que ser pacientes".

Al contrario que ocurre con Tadeo Allende, el que sí apunta a salir en breve es Luca de la Torre quien tiene ofertas de la MLS tras su buen hacer en el San Diego FC. "Por Luca aparecieron varias ofertas de la liga americana y estamos cerca de llegar a un acuerdo", dijo Marco Garcés.

Marco Garcés es optimista con la continuidad de Mingueza

Por otro lado, Marco Garcés dejó muy claro que el RC Celta quiere renovar a Óscar Mingueza, quien acaba contrato al final de la actual temporada. "Leía por ahí varios artículos de Mingueza diciendo que su intención es, bueno, donde él tiene ve con buenos ojos una renovación. Nosotros también lo vemos así, tenemos conversaciones abiertas y espero que lleguen a buen término".

Óscar Mingueza declaró recientemente, tras el partido contra el Athletic Club, que desea quedarse en el RC Celta. "Yo estoy muy contento aquí y todo el mundo sabe que me encantaría seguir aquí. Vamos a disfrutar lo que queda de año y luego ya se verá lo que pasa. Pero mi idea es quedarme aquí".

También manifestó Marco Garcés que el RC Celta se ha puesto manos a la obra para extender los contratos de Pablo Durán y Carl Starfelt, ya que ambos expiran el 30 de junio de 2027. "Hemos comenzado a hablar con Pablo y con Carl es un tema seguramente a encarar".