Swedberg vuelve más 'krakken' que nunca: "No me puedo quejar, ha sido una semana muy buena para mí"

El atacante sueco marcó un doblete en el Santiago Bernabéu y frente el Athletic fue el encargado de abrir el marcador para lograr el primer triunfo liguero de la temporada en Balaídos

Williot Swedberg ha vuelto de la lesión como un 'Krakken' haciendo gala del apodo con el que le bautizaron en Vigo. El extremo sueco cayó lesionado a mediados del mes de octubre mientras competía con la selección sub 21 de Suecia y no regresó a los terreno de juego hasta el pasado 30 de noviembre en la derrota frente al Espanyol, donde ya jugó once minutos. El partido de Copa del Rey ante el Sant Andreu le sirvió para seguir cogiendo ritmo de competición y hace una semana frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu dejó clara la importancia que tiene para Claudio Giráldez.

El atacante nórdico fue el autor del doblete que dio el triunfo a los celestes ante el equipo de Xabi Alonso y ayer, contra el Athletic Club, alargó su buena racha haciendo el tanto que abría el marcador con un buen remate de cabeza dentro del área. El mismo futbolista reconocía ayer que puede estar en "el mejor" momento de la temporada y por ello sueña con la posibilidad de hacerse un hueco en la absoluta de Suecia antes del Mundial aunque es consciente de que "hay muy buenos delanteros".

Ayer, tras su gol al Athletic y volver a cuajar muy buenos minutos, Giráldez decidía sacarlo del campo y el extremo izquierdo se llevó una gran y merecida ovación de la grada de Balaídos, y evidentemente fue uno de los futbolistas más buscados en la zona mixta.

Gran rendimiento tras una lesión de tobillo

"No me puedo quejar de cómo me están saliendo las cosas últimamente. Ha sido una semana muy buena para mí, por los goles en el Bernabéu y el de hoy. Llevábamos mucho tiempo sin ganar en Balaídos en Liga y necesitábamos esta victoria", reconocía el futbolista sueco que también admitió haber pasado por unas semanas "difíciles" por su lesión de tobillo que le obligó a perderse hasta siete partidos oficiales con el Celta.

De hecho, el futbolista de Estocolmo no sabía que se trataba de la primera victoria del Celta en LaLiga en casa. "Después de una victoria siempre estás bien, no sabía esa estadística. Habíamos ganado alguno en Europa League pero nos faltaba hacerlo en Liga. Peor para los aficionados pero al final llegó esta victoria muy importante y ahora a seguir", explicó el sueco, que también alabó el trabajo de su técnico: "Tengo que seguir trabajando así porque cada día estoy disfrutando más. Claudio es un entrenador muy exigente, nos está continuamente encima para que sigamos trabajando".

Swedberg también destacó el buen trabajo táctico del equipo durante todo el partido. "Creo que nos salió muy bien la táctica, que entrenamos muy bien durante dos días en la ciudad deportiva. Sobre todo creo que merecimos esta victoria por el esfuerzo del equipo, que corrió mucho", aseveró el jugador olívico, que prefiere no pensar en Europa ni ponerse ahora mismo un objetivo claro: "No quiero ser aburrido pero solo enfocamos el siguiente partido, es en lo que nos concentramos. Es una respuesta muy aburrida, y lo siento, pero es así. No estamos pensando en lo que viene dentro de un mes, pensamos en ganar el próximo partido".